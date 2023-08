Vermagerde en uitgedroogde kater Chiel is terecht na dagenlange zoektocht

Kater Chiel, die dagenlang vermist was, is terecht. Hij is vlakbij kattenhotel Bollie in Benningbroek teruggevonden, in goede gezondheid. Baasje Emmy de Vries uit Nibbixwoud kan haar geluk niet op. "Hij kwam gelijk in mijn nek hangen en geeft iedereen kopjes."

Baasje Emmy de Vries uit Nibbixwoud kan het nog altijd niet geloven. De afgelopen dagen waren een rollercoaster aan emoties, nadat ze tijdens hun vakantie in Zuid-Frankrijk wordt opgeschrikt door de vermissing van hun huisdier.

Saskia Brasser van het kattenhotel Bollie in Benningbroek ontdekte vorige week zaterdag dat het gaas van de kattenren was opengeknipt. In totaal verdwenen zeven katten. Zes zijn er inmiddels weer teruggevonden, waaronder ook Chiel. Ze kan haar geluk niet op. "Oh, we zijn zó blij en opgelucht", roept Emmy door de telefoon. "We hebben gisteravond Chiel gevonden. Hij kwam gelijk in mijn nek hangen en geeft iedereen kopjes."

Gemiauw trekt aandacht

Ze hebben hun vakantie eerder afgebroken, om te helpen bij het zoeken in de buurt van het kattenhotel. Want Chiel is niet zomaar een kater. Hij is een levend eerbetoon aan een geliefde collega, die dezelfde naam droeg. In 2018 overleed hij aan kanker. "We hebben van zijn erfenis Chiel gekocht", zei Emmy eerder tegen NH.

Haar aandacht werd getrokken door gemiauw in een ongebruikt buitenverblijf van Saskia. Daar vindt ze Chiel, flink vermagerd en uitgedroogd. De dag erna neemt ze de kater mee naar een dierenarts. "Hij is erg mager en is ruim een halve kilo kwijt, wat volgens de dierenarts erg veel is voor een kater."

Ze is dolblij dat haar huisdier na al die tijd weer veilig thuis is om aan te sterken. "We hebben hem wat eten gegeven, dat schokte hij zo naar binnen. Ook was hij héél erg dorstig", vertelt Emmy. Eén ding is zeker: Chiel verliest 'zijn' baasjes niet meer uit het oog. "Hij blijft waar wij ook zijn. Als wij buiten in de tuin zijn, dan komt hij buiten liggen. Lopen we naar boven, dan komt hij er gelijk achteraan."