Drillrapper (23) krijgt drie jaar cel voor steekpartij op huisfeest in Oostzaan

Roan W. (23) heeft in hoger beroep een celstraf van drie jaar gekregen voor het neersteken van een man tijdens een huisfeest in Oostzaan. De rechtbank had de Amsterdammer eerder nog vrijgesproken, maar het gerechtshof ziet voldoende bewijs om hem te veroordelen voor poging tot doodslag.

Het hof noemt W., destijds 19 jaar, een drillrapper met enige bekendheid. Binnen de scene was hij ten tijde van de steekpartij beter bekend onder de alias RR ('Roekeloze Roan'). Hij was gelieerd aan drillrapcrew EDG ('Elke Dag Geld').

Roan W. werd in 2021 al veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar voor betrokkenheid bij een steekpartij op de Scheveningse pier, in augustus 2020. Samen met Darrel L., medeverdachte in die zaak, stak hij toen de 19-jarige Cennethson Janga dood. De steekpartij in Oostzaan speelde zich al in januari dat jaar af.

Lachgas

Die steekpartij ontstond na een ruzie over betaling voor een ballon met lachgas. Het slachtoffer en de dader raakten daarbij verwikkeld in een worsteling, waarbij de verdachte de man in zijn zij stak. Het slachtoffer liep daarbij een klaplong en een scheur in zijn middenrif op. Hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis, maar overleefde het incident wel.