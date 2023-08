Nog één keer de Haarlemse band The Hype: reünieconcert in het Patronaat

De Haarlemse britpopband The Hype keert voor een reünieconcert terug in het Patronaat in Haarlem. Tien jaar geleden trad de formatie van frontman Yorick van Norden voor het laatst op. Ook dat optreden was in het Patronaat. Het eenmalige concert staat gepland op 8 september.

The Hype, winnaar van de Rob Acda Award, liet zich inspireren door The Beatles en The Who. Met dat geluid waren de Haarlemmers graag geziene gasten in onder meer het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Na het afscheidsconcert in 2013 bouwde Yorick van Norden een succesvolle solocarrière op.

Gitarist Jeroen Harmse kijkt uit naar het het reünieconcert: "Een aantal van ons heeft een tijdje in het buitenland gezeten, maar de laatste tijd zien we elkaar weer wat vaker. We hebben ook weer wat gerepeteerd en zo ontstond het idee nog een keer terug te komen.''

The Hype heeft na het afscheid geen nieuwe nummers opgenomen, waardoor op 8 september alleen oude liedjes worden gespeeld.