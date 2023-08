Geen nieuwe rechters in zaak Tadic, wrakingsverzoek afgewezen

Er komen geen nieuwe rechters in de zaak rondom de overval op Dusan Tadic. Niek Hendriksen, de advocaat van de verdachte in die zaak, had begin deze maand een wrakingsverzoek ingediend, maar dat is door de wrakingskamer afgewezen.

Tadic, die inmiddels voor het Turkse Fenerbahçe speelt, werd in juli 2022 in de buurt van zijn woning belaagd door twee mannen die hem vermoedelijk wilden beroven. Twee verdachten werden in oktober vorig jaar opgepakt. Een van hen werd in februari dit jaar vrijgesproken van beroving omdat er niet genoeg bewijs tegen hem was. Hij kreeg wel zes maanden cel - waarvan twee voorwaardelijk - voor geweldpleging.

Camerabeelden

Tegen de andere verdachte, een inmiddels 20-jarige man, loopt nog een zaak, waarin zijn advocaat begin deze maand een wrakingsverzoek indiende. De advocaat verwijt de rechter en het Openbaar Ministerie dat ze onderling gecommuniceerd zouden hebben, zonder hem daarvan op de hoogte te stellen.

Hendriksen doelt daarmee op camerabeelden die de officier van justitie naar de rechter had toegestuurd, daarnaast vertelde de officier van justitie ook aan de rechter welke delen van de camerabeelden relevant waren voor de zaak. De advocaat kreeg deze informatie pas toegestuurd nadat hij hierom had gevraagd.

"De rechter heeft de raadsman voortdurend buiten de communicatie met de officier van justitie gehouden", aldus de advocaat. "Die heeft hij pas ontvangen nadat hij daar expliciet om heeft gevraagd. (...) Hierdoor heeft de rechter de verdediging op het verkeerde been gezet en het openbaar ministerie op meerdere momenten bevoordeeld."

Afgewezen

Voor de wrakingskamer is het niet genoeg om de rechter te verdenken van partijdigheid. "De raadsman doet diverse aannames en veronderstelt zaken die zijns inziens de partijdigheid van de rechter zouden raken. Deze aannames vinden echter geen enkele steun in de e-mailconversaties."

Dat de rechter bij het voorbereiden van de zaak informatie kreeg toegestuurd, is volgens de wrakingskamer geen aanwijzing om hem van bevoordeling te verdenken. "De raadsman zou uiteraard op de zitting, indien gewenst, de gelegenheid hebben gekregen om opmerkingen te maken over de beelden of te wijzen op bepaalde andere fragmenten of tijdstippen."