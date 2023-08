Sluitingstijden horeca Smedestraat nog niet vrij: burgemeester moet bezwaren behandelen

De cafés in de Smedestraat in Haarlem moeten zich voorlopig houden aan hun huidige sluitingstijden. Dat heeft de rechter bepaald. Burgemeester Wienen moet eerst een besluit nemen over de bezwaren die omwonenden hebben tegen de vrije openingstijden.

Een groep bewoners van de Smedestraat en de Lange Wijngaardstraat stonden twee weken gelede voor de voorzieningenrechter in Haarlem. Eerder dienden ze al een bezwaarschrift in tegen het vrijgeven van de openingstijden bij de gemeente Haarlem. De voorzieningenrechter heeft nu bepaald dat de burgemeester eerst een besluit moet nemen over die eerdere bezwaren.

Proef

De gemeente Haarlem is begin 2023 een proef begonnen waarbij horecaondernemers een vergunning kunnen aanvragen voor vrije openingstijden. De burgemeester heeft deze toestemming verleend aan vijf cafés in de Smedestraat: Feestcafé Bugsy's, muziekcafé Stiels, bar Wigbolt, café Du Theatre en latin & danscafé Kokonoches.

De omwonenden zeggen dat zij al jaren overlast hebben van het uitgaanspubliek. Die zijn luidruchtig op straat, gebruiken drugs en zijn agressief en soms gewelddadig. Die overlast is volgens de omwonenden erger als de cafés langer open morgen zijn. De gemeente hoopt juist overlast te verminderen door bezoekers gespreid naar huis te laten gaan.

Onvoldoende gemotiveerd

In de uitspraak zegt de voorzieningenrechter dat de burgemeester onvoldoende motiveert waarom de vergunning wordt verleend. Hij gaat niet genoeg in op de specifieke problemen rond de Smedestraat. Het is daarom de vraag of de verleende vergunningen na de behandeling van het bezwaar blijven staan.