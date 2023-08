Deze maatregelen moeten de werkdruk voor vrouwelijke Schiphol-beveiligers verminderen

Aanleiding voor dat gesprek was een petitie waarmee een groep vrouwelijke beveiligers de immense werkdruk aan de kaak stelt. Omdat vrouwelijke reizigers alleen gefouilleerd mogen worden door vrouwelijke beveiligers én omdat er een tekort aan vrouwelijke beveiligers is, moeten vrouwelijke beveiligers de hele dag fouilleren.

Bovendien heeft G4S de vakbond beloofd dat er op korte termijn meer vrouwelijke collega's worden aangenomen. CNV en G4S hebben afgesproken dat de maatregelen over een maand zullen worden geëvalueerd.

De petitie is inmiddels ruim driehonderd keer getekend, maar ook CNV vroeg eerder dit jaar al aandacht voor het probleem . Nu laat de vakbond weten dat de gesprekken met G4S resultaat hebben opgeleverd.

"Het is gewoon niet vol te houden", zei beveiliger Belinda Ring een paar weken geleden tegen NH. "Soms moet ik urenlang mijn plas inhouden", vertelde ze. "Als ik naar het toilet wil, moet er namelijk een vrouw geroepen worden om mijn plek in te nemen. Maar soms zijn die er niet. Andere keren moet ik heel lang wachten."

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]