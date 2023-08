Veel geschreeuw, weinig wind maar toch bloedstollende finale EK teamzeilen in Loosdrecht; Italië pakt de winst

Hoewel de races op het water, een eindje van de kant af, gevaren worden, is het schouwspel vanaf de steiger bij de starttoren goed te volgen voor het publiek. Een paar aangemeerde boten in de haven hebben ook mensen aan boord om de wedstrijden te bekijken. Daarnaast ligt een aantal boten opgesteld op het water langs 'het veld' om de zeilers aan te moedigen.

Binnen de teams wordt er erg tactisch gevaren. Men probeert elkaar bijvoorbeeld “weg te brengen”, oftewel wind uit de zeilen nemen bij de ander en daardoor op een andere koers dwingen. De roergangers kijken continu alle kanten op of hij of zij niet gehinderd wordt, een ander juist moeten gaan hinderen of dat ze voor 'de boei' gaan en een voorsprong creëren.

Dat het er streng aan toe gaat, is ook te merken aan de juryboten die heel dicht bij de strijdende bootjes blijven. Gefluit, geschreeuw en wapperen met vlaggen geven aan dat iemand een overtreding heeft gemaakt. Als de zeilende overtreder vervolgens in discussie wil, is een behoorlijke stemverheffing van scheidsrechter voldoende om te laten weten dat dit niet getolereerd wordt.

Vier landen maken in principe nog kans op de Europese titel: Italië, Frankrijk, Polen en Kroatië. Het lawaai vanaf de bootjes is niet van de lucht; de schippers schreeuwen elkaar aanwijzingen toe of brullen dat een ander bootje uit de buurt moet blijven. Ook het geschreeuw van de juryleden klinkt over het water. Alles wordt scherp in de gaten gehouden.

"De wedstrijd is al begonnen, voordat de wedstrijd is begonnen"

Robbert Noordanus vaart in een 'Rib' rond het veld waar de Optimisten strijden en legt uit dat "de wedstrijd al begonnen is, voordat de wedstrijd begonnen is"; dat wil zeggen dat boten posities kiezen, schippers elkaar al dwars zitten en dat je al strafpunten kunt krijgen. Dat je elkaar goed dwars kunt zitten is te merken aan de krachttaal op het water. "Er wordt vier dagen gevloekt op het water, in 15 talen!", zegt een argeloze toeschouwer die in zijn kleine rubber bootje van de wedstrijden geniet.

Grote vreugde

In wat uiteindelijk een bloedstollende finale wordt, loopt Italië uit op Polen. Bij het ronden van de boei is het een drukte van jewelste en is niet duidelijk wie wat schreeuwt. Het is te merken dat er wat op het spel staat. Het zijn drie van de vier boten van Italië die als eerste over de finishlijn komen, de finale winnen en dus Europees kampioen worden. Zowel coaches als schippers laten hun blijdschap blijken vanaf het water.

De official van IODA, de internationale Optimisten associatie, uit Mallorca prijst Loosdrecht als locatie. Ook had zij alle lof voor de organisatie. De komende twee jaar is het EK weer in het buitenland maar zij sluit niet uit dat het EK in 2026 weer naar Nederland komt. Ook bij de KWVL zouden ze graag over drie jaar het EK weer ontvangen.