Lantaarnpalen midden op Larense stoep worden verplaatst: "Dat is erg positief"

De lantaarnpalen die midden op de stoep in Laren staan worden binnenkort verwijderd. Dat laat de gemeente weten na vragen van NH. Het Toegankelijkheidsteam van Laren trok aan de bel toen bleek dat de oude lantaarnpalen midden op de nieuw gelegde stoep kwamen te staan. Dat ze nu toch verwijderd gaan worden is 'positief nieuws', aldus Irmy Vos van het team.

Op de hoek van de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat en de Stationstraat is een gloednieuw appartementencomplex gebouwd, met daarbij een nieuwe stoep. Maar in de ogen van het Toegankelijkheidsteam van Laren is hierbij de plank flink misgeslagen toen de oude lantaarnpalen midden op net aangelegde stoep terecht kwamen.

"Mensen in bijvoorbeeld een rolstoel kunnen nu niet over de stoep", vertelde Irmy Vos van het team eerder aan NH. Irmy is zelf slechtziend en voor haar zijn deze palen ook een risico. "Bij een laaghangende zon kan ik de palen niet zien", vertelde ze.

Positief

Dat de palen alsnog verwijderd gaan worden en nieuwe palen op een betere plek worden geplaatst is in de ogen van Irmy erg positief. "De gemeente kan er zelf natuurlijk ook vrij weinig aan doen. Het is denk ik een samenloop van omstandigheden, ondanks het feit dat de gemeente eindverantwoordelijk is", zegt ze.

Tegelijkertijd bevestigt de reactie van de gemeente haar punt dat dit soort fouten kostbaar zijn. "Nu moet de grond waarschijnlijk opengebroken worden en worden er nieuwe palen ingezet. Dat kost alleen maar geld en had voorkomen kunnen worden. En daarbij krijg je weer ongelijke trottoirs wat ook niet handig is."

Wanneer de lantaarnpalen verplaatst gaan worden is nog niet duidelijk.