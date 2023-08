Buurtbewoner Bijlmer na schietpartij met een automatisch wapen: "Lijkt wel Wild Wild West"

De schietpartij waarbij een automatisch vuurwapen is gebruikt maakt veel los in de Bijlmer. "Ik ben verbijsterd", vertelt een omwonende aan AT5. Bij de schietpartij werden meerdere ambulances opgeroepen, maar uiteindelijk raakte niemand gewond.

Volgens een politiewoordvoerder waren er knallen gehoord en zijn er kogelhulzen aangetroffen. "Het was automatisch vuur, dus een automatisch wapen", laat de woordvoerder weten. "Ja, vreselijk, echt vreselijk. Het is niet best", reageert een vrouw die door de schietpartij heen is geslapen.

Een moeder met haar kinderen kan het haast niet geloven dat er een automatisch wapen is gebruikt. "Het is heel erg, omdat hier ook kinderen en oudjes lopen, dus laten we liever in vrede met elkaar leven".

Automatisch vuurwapen

Hoewel het niet alledaags is dat er een automatisch wapen wordt gebruikt bij een schietpartij, zijn niet alle buurtbewoners verbaasd. "Het is dagelijks werk, we gaan terug naar de Wild Wild West", vertelt een man. "Je hoort regelmatig dat er geschoten wordt, dus ik kijk er niet van op", aldus een andere bewoner.

Na de melding werden meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen, maar er bleek niemand gewond geraakt. De politie vermoedt dat er twee verdachten bij de schietpartij betrokken waren. Zij zijn nog niet aangehouden.