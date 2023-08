Met deze foto's maakt Texelaar Jeroen kans op de titel 'Ocean Photographer of the Year'

Met maar liefst twee ingezonden foto's maakt Texelaar Jeroen Hoekendijk kans op de titel 'Ocean Photographer of the Year'. Eén van deze foto's is in zijn eigen woonplaats, op Texel dus, gemaakt.

Dit is níet de genomineerde foto, maar fotograaf Jeroen Hoekendijk. Scroll naar beneden voor de genomineerde foto's. - Eigen foto

"Dit is wel een dingetje, hoor", laat Hoekendijk weten. Volgens hem bestaat de jury uit bekende namen binnen de fotografie. Ook de kansmakers zijn niet de minste: "Ik sta opeens tussen mensen die werken voor National Geographic en Disney. Dat is wel geweldig." Hoekendijk is genomineerd in twee categorieën: de 'Human Connection Award' en de 'Conservation (Impact)'. In die eerste categorie valt de foto die gemaakt is op Texel. Potvisdrama Voor die foto moeten we terug naar 12 januari 2016: vijf potvissen stranden op het strand van het eiland. De dieren nemen de verkeerde afslag en zwemmen in de ondiepe Noordzee hun noodlot tegemoet. Hoekendijk snelt, bewapend met zijn camera, richting het strand. Het is een gure winterdag. Het is koud en regen wisselt zich af met sneeuw. "Tegen de tijd dat ik op locatie was, was het al pikkedonker. Ik liep over het strand in sterrenlicht. Er was vrijwel niemand, de reddingsacties waren al gestaakt. In mijn ooghoek zag ik een nog levende potvis bewegen. Toen mijn ogen gewend waren zag ik er nog meer." Zonder foto keert Hoekendijk weer terug, het was inmiddels al veel te donker. "De volgende ochtend ben ik teruggegaan. Ik liep over het strand en zag de potvis liggen. Een ruiter stopte naast de walvis en samen met zijn paard boog hij zijn hoofd. Alsof ze samen een laatste saluut brachten aan de overleden potvis."

De ruiter en de walvis - genomineerde foto Jeroen Hoekendijk

In de tweede categorie 'Conservation (Impact)' staat Hollands bekendste walrus Freya op de gevoelige plaat. De foto is dan wel gemaakt in de haven van Harlingen, maar ook in onze provincie was ze een bekendheid. "Ze lag in de haven op een betonnen pier: door de mens gemaakte structuren. De plek doet haast aan als een moestuin. De plaat klopt niet. Eigenlijk hoort dit dier omringd te zijn door ijs in het Arctische gebied. Nu lag ze gewoon voor mijn neus. Daarnaast leek ze wel te poseren, het was alsof je een menselijk model aan het fotograferen was. Surrealistisch gewoon", aldus Hoekendijk.

Walrus Freya relaxt op de pier van Harlingen - genomineerde foto Jeroen Hoekendijk