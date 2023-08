Creatieve oplossingen tegen woningnood

De woningnood in Gooi&Vechtstreek is enorm. Wil je een huis, dan heb je een fikse portemonnee of in ieder geval een grote mate van creativiteit nodig om een woning te bemachtigen. Toch zijn er wel degelijk regelingen en mogelijkheden om toch aan woonruimte te kunnen komen. NH Gooi maakte een inventarisatie: hoe kom ik zo snel mogelijk aan een huis?

Ben je een beetje handig en niet veeleisend qua oppervlakte? Dan is een boot kopen een goeie optie. Steeds meer starters besluiten te investeren in een boot en deze vervolgens op te knappen. Naast de aanschaf van je boot moet je wel zoeken naar huurplekken of koopplekken waar je voor een langere tijd kan blijven liggen. Gelukkig zijn de kosten van zo’n plek redelijk laag. Let wel op, je moet over een verplicht vast postadres beschikken. Havens zijn niet happig op vaste ligplekken, af en toe verkassen met je boot is dus aan te raden. Zo kan je bij jachthaven Naarden voor enkele weken terecht. 'Vaak zien we mensen die van haven naar haven varen en enkele weken blijven' vertelt een medewerker van Jachthaven Naarden. "Een lange periode is bij ons niet toegestaan", aldus de medewerker.

Regelmatig verkopen woningbouwcorporaties oude huurhuizen. Dit doen ze om snel geld vrij te kunnen maken dat ze weer kunnen investeren in nieuwe huizen. Dudok Wonen doet dit met de regeling Koop Goedkoop . Dit houdt in dat je zelf de woning koopt, maar de woningcorporatie behoudt de grondrechten. Je bespaart hierdoor minimaal 20 procent op de koopsom. Voor de grond betaal je per maand een vergoeding. Op deze grondhuur, canon genoemd, zit een extra regeling. Het eerste jaar krijg je 100 procent korting, na het tweede jaar 90 procent en zo bouw je dat elk opvolgend jaar af met 10 procent. Na tien jaar betaal je pas de volledige vergoeding per maand. De rente en de betaalde vergoeding is fiscaal aftrekbaar.

Hilversums eigen 'Tiny House' dorp

Waar onze buurgemeente Almere een Tiny House-gebied uit de grond stampt, blijven wij in de Gooi & Vechstreek nog een beetje. Wel is er sinds 2020 een klein project in Hilversum: Vonk in de wijk. Op de Larenseweg 139 bevindt zich nu een dorp met vijf tiny houses. Helaas is het einde van dit dorp in zicht. De bewoners zijn druk bezig om een nieuwe plek te vinden om naar toe te verhuizen, want op 1 januari 2024 moeten ze daar weg. "Een plek vinden voor je tiny house is niet makkelijk. De vele wetten en regels maken het enorm lastig", vertelt kwartiermaker Marileen Fabels. "In onze gemeente is er weinig grondgebied beschikbaar waar genoeg plek is en waar het ook nog eens mag", aldus Marileen.

Als student wonen in verzorgingshuizen

Steeds meer studenten besluiten in verzorgingshuizen te gaan wonen. Dit kost vaak veel minder dan op kamers gaan. De enige voorwaarde is wel dat je een paar uur per maand vrijwilligerswerk moet doen voor de andere bewoners en/of buurtbewoners. In Hilversum ontstond deze woonvorm in het Carolushuis op de Bosdrift. Veertig studenten kregen de kans om hier ruim te wonen in ruil voor tien uur vrijwilligerswerk en weinig geld. Op dit moment wonen de studenten hier nog, maar het project loopt ten einde.