Onterechte parkeerboetes blijven maar komen: familie Joor dupe van gemankeerde scanauto

Ze claimen nog nooit in Zaanstad te zijn geweest. Niettemin ontvingen John en Jolanda Joor uit Nibbixwoud inmiddels al drie parkeerheffingen vanuit de bewuste gemeente. Als het stomverbaasde stel de foto's opvraagt bij parkeerbeheer blijkt er echter een heel andere auto op de prent te staan dan hun eigen vertrouwde Skoda. Maar er is nog iets opvallends te zien: het kenteken op de foto is nagenoeg identiek met die van hun eigen auto, behalve de laatste letter.

Jolanda en John Joor blijven maar onterechte parkeerheffingen ontvangen - NH Nieuws

"De enige keer dat we bij Zaanstad zijn, rijden we er lángs" John Joor, gedupeerde

Het is afgelopen maart als de eerste heffing van de gemeente Zaanstad in de bus ligt. Of de familie Joor even 71,75 euro willen overmaken aan parkeergelden. In mei volgt een tweede exemplaar, afgelopen zaterdag valt nummer drie op de mat. "We hebben niks met Zaanstad, we komen er nooit", zegt John Joor. "De enige keer dat we bij Zaanstad zijn, rijden we er lángs."

Gemankeerde scanauto Het stel besluit dan ook de foto op te vragen van de overtreding en dan valt er al snel iets op. "Op de foto staat een witte Kia Picanto", aldus John. "En wij hebben een zilvergrijze Skoda." Nadere inspectie van de foto leert echter nog iets opmerkelijks: de kentekens van beide auto's zijn nagenoeg identiek, behalve de laatste letter. Waar de auto op de foto een 'K' op het eind heeft, is dat bij de auto van de familie Joor een 'X'. Kennelijk is hier een onzorgvuldigheidje van parkeerbeheer Zaanstad in het spel.

Meteen al na de eerste heffing maakt de familie Joor melding van de vergissing. Gemeente Zaanstad erkent de fout en de boete wordt verscheurd. Probleem is alleen dat de rekeningen maar blijven komen. "Afgelopen zaterdag komen we terug van boodschappen doen", vertelt Jolanda Joor. John vult naadloos aan: "En toen lag daar nummer drie op de deurmat."

"Wij zijn er helemaal klaar mee, ik reageer niet meer" Jolanda Joor, gedupeerde

De gemeente Zaanstad laat weten dat het om een uniek geval gaat, dat het probleem in de software van de scanauto zit en dat er inmiddels hard wordt gewerkt het euvel op te lossen. Mocht er echter nog een vierde heffing binnenkomen bij de familie Joor, raadt de gemeente aan vooral even te bellen. Maar daar hebben John en Jolanda geen zin meer in. "Wij zijn er inmiddels helemaal klaar mee", zo zegt John. "Ik reageer niet meer", haakt Jolanda in. "Mocht er een deurwaarder komen, ik stuur ze zo door naar de gemeente. Ze betalen zelf die boete maar."