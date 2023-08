Koning Willem-Alexander fotobombt acteur Steve Carell tijdens Grand Prix in Zandvoort

Wat een gezellige foto van voormalig F1 coureur Karun Chandok samen met Hollywoodster Steve Carell had moeten worden, pakte net iets anders uit. Want op de achtergrond verscheen opeens het bebaarde hoofd van onze koning Willem-Alexander.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Gelukkig kan Chandok er wel om lachen en laat hij de foto trots zien op zijn instagram-pagina. Chandok wilde op de foto met acteur Steve Carell, bekend van onder andere The Office en groot F1 fan. Vandaar dat hij afgelopen te vinden was in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Maar de simpele selfie pakte iets anders uit, ze kregen er namelijk een fotobomb (expres opduiken in andermans foto's, red.) van koning Willem-Alexander bij.

"Hier is een zin waarvan ik nooit had verwacht dat ik hem zou zeggen", schrijft Chandok op Instagram. "Ging op de foto met Steve Carell, maar werd gefotobomd door de koning van Nederland."