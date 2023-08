Als student goedkoop in de provincie wonen? Dat kan!

Na een periode van daling zitten de huizenprijzen weer in de lift. Slecht nieuws voor al die woningzoekenden in Nederland. Toch zijn er als student of starter genoeg creatieve mogelijkheden om aan een betaalbaar huis te komen. NH zet een aantal van die oplossingen hieronder voor je op een rijtje.

Ben je een student met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het fijn om iets te doen voor de samenleving? Overweeg dan eens om je in te schrijven bij een seniorencomplex. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: je hebt een betaalbare studentenkamer en je kan vrijwilligerswerk doen. Gitta Klopper van Connecting Generations biedt studentenkamers aan in woonzorgcentra in Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Heemstede en Bloemendaal.

Niet iedere student wordt daarvoor aangenomen. "We zoeken studenten met het hart op de juiste plek, om het zo te zeggen. Wil je een studententijd vol feest? Dan is dit misschien niet iets voor jou." Klopper vertelt dat ze bij iedere aanmelding een screeningsgesprek houdt. "Dan stel ik vragen als: wat beweegt jou? Wat voor type student ben je?"

"De studenten doen dertig uur vrijwilligerswerk per maand in het seniorencomplex. Dat zijn de welzijnsverhogende taken: dus ze hoeven geen billen af te vegen, maar ze mogen leuke dingen doen. Dat kan een spelletjesavond organiseren zijn of een rondje wandelen of een praatje maken met de bewoners."

Het korte antwoord is: ja. Maar het is niet zo simpel als de deur achter je dicht doen en de wijde wereld intrekken. Er zitten een aantal haken en ogen aan: zo heb je nog steeds een vast postadres nodig. Die raak je namelijk kwijt als je je huis verkoopt of de huur opzegt. Dat kan je oplossen door bijvoorbeeld het adres van je ouders, een vriend of familielid op te geven als postadres. Via die weg kan de overheid je alsnog bereiken met post.

Voor veel mensen is het een droom: het huis verkopen en verder door het leven gaan in een omgebouwde bus of camper. Het gevoel van vrijheid is iets wat veel mensen trekt. Maar mag dat zomaar?

Toch is er echt wel ruimte voor een feestje. "Je moet rekening houden met de bewoners. Dat is niet meer dan normaal. Maar de studenten hoeven ook niet als monniken te leven hoor", verzekert de eigenaresse. En misschien wel het belangrijkste: wonen in een woonzorgcentrum is voor studenten niet duur. "Het eerste jaar kost eenmalig € 709,95 en ieder opvolgend jaar kost € 642,50. Al zit daar al het vrijwilligerswerk natuurlijk niet bij in."

Camperbouwers in Noord-Holland profiteren ook van mensen die hun huis inruilen voor een kampeerwagen. Het zijn vooral mensen die de boel hier in Nederland achter willen laten, vertelt een medewerker van Campr. "Dan vertrekken ze om door Europa te trekken. We hebben zelfs een keer een bus met een wasmachine geleverd. Maar daar heb je wel een behoorlijk grote bus voor nodig."

Huisvesting is bijvoorbeeld al mogelijk in Hensbroek, al zit je daar wel aan strenge voorwaarden vast. De plekken bij Chaletpark Holiday krijg je alleen als je een ontheffing hebt van de gemeente Koggenland: die krijg je als je oude woning verkocht hebt en de nieuwe nog niet is opgeleverd. De huisvesting daar is dus tijdelijk.

Om de druk op de woningmarkt wat te verlichten, heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, het plan ingediend om een aantal vakantieparken permanent te laten bewonen. Dat is nu nog niet toegestaan. In heel Nederland zijn zestig vakantieparken daarvoor geschikt, blijkt uit een inventarisatie van de provincies, maar daarvan staat er (vooralsnog) geen één in Noord-Holland. Maar dat betekent niet dat het niet al gebeurt.

Diezelfde regels gelden ook voor mensen die bijvoorbeeld een oude boot kopen, opknappen en zich daar in willen vestigen. Je kan je dan alleen niet op een vaste plek 'wonen' en dat is niet omdat je heen en weer dobbert. Navraag van NH leert dat je in de jachthaven van Naarden voor enkele weken terecht kan. "Vaak zien we mensen die van haven naar haven varen en enkele weken blijven", vertelt een medewerker van Jachthaven Naarden. "Een lange periode is bij ons niet toegestaan", aldus de medewerker.

Op Bungalowpark De Horn is het in de toekomst misschien mogelijk om permanent te kunnen wonen. Schagen heeft aan vier vakantieparken in de gemeente gevraagd of de eigenaren positief tegenover permanente bewoning op hun parken staan. Bij De Horn waren de reacties goed en de gemeente gaat een plan van aanpak maken om het park in Dirkshorn om te toveren in een woonpark.

Op De Horn is het in ieder geval tot 31 maart 2024 mogelijk om permanent te wonen. De handhaving op De Horn tegen illegale bewoning is tot die datum opgeschort.

Wonen in een hotel

Voor studenten is er, naast wonen in een seniorencomplex tussen de ouderen, nog een oplossing om (tijdelijk) een plekje te vinden om te wonen. Zo heb je in Amsterdam-Oost Hotel Casa. Daar kunnen studenten maximaal twee 'Casa'-jaren wonen. Dat is twee keer acht maanden tussen oktober en mei.

Als je je inschrijft bij het hotel, moet je wel een flinke tijd wachten voordat je ook daadwerkelijk een kamer krijgt. De huidige verwachte wachttijd is ongeveer anderhalf tot twee jaar volgens de website van het hotel. In vergelijking met andere studentenkamers in het centrum van Amsterdam is wonen in Hotel Casa relatief goedkoop: voor een kamer die je van maandag tot en met zondag huurt, betaal je 510 euro per maand. Voor een midweekkamer (check in op zondag en check uit op vrijdag) betaal je 385 euro.