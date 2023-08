Bijna nergens zo veel coaches als in Noord-Holland: zorgelijk of juist goed?

Innerlijke groei, de volgende stap in je loopbaan of omgaan met emoties. Voor elke 135 Noord-Hollanders is een dergelijke coach beschikbaar, blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Alleen in de provincie Utrecht wordt meer 'begeleid'. Maar waarom wordt in de Randstad een stuk meer gecoacht dan in het noorden van onze provincie? En wat zegt dat over ons?

De toename heeft volgens brancheorganisatie voor coaches NOBCO onder andere te maken met het verdwijnen van vangnetten, zoals de kerk. "Veel mensen ervaren uitdagingen in hun werk of in hun privéleven. Het tijdig in gesprek gaan met een coach kan veel grotere problemen voorkomen, zoals uitvallen op het werk of het ontstaan van een grotere zorgvraag. Coaching heeft een sterk preventief effect", zegt bestuurslid Geeske te Gussinklo tegen de krant.

Waar tien jaar geleden nog 40.000 mensen zichzelf 'coach' noemden, doen nu 105.000 mensen dat. Met name lifestylecoach blijkt een populair beroep. Tien jaar geleden kon je nog bij 430 mensen terecht die je begeleiden in je levensstijl, nu zijn dat er 5.600. Een verdertienvoudiging.

"In de Randstad zijn mensen opener over gevoelens en durven ze meer aan zelfontwikkeling te doen"

De meeste coaches bevinden zich in de Randstad. Waarom lijken Noord-Hollanders in het noorden van onze provincie minder behoefte te hebben aan een coach? Een wetenschappelijk onderbouwde verklaring hierop is lastig te vinden, maar volgens coach Marnix Pauwels zou het te maken kunnen hebben met sociale structuren die buiten de Randstad sterker kunnen zijn: "Maar je kunt ook zeggen: in de Randstad zijn mensen opener over gevoelens, en durven ze meer aan zelfontwikkeling te doen", aldus Pauwels.

Vriend versus coach

Maar hoe zinvol is het bespreken van je problemen met een coach? Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk ziet dat de coach steeds meer de rol inneemt van een vriend of kennis. Waar we vroeger onze problemen met hen bespraken, doen we dat nu met een coach. De groei van het aantal coaches is wat haar betreft dan ook niet per se slecht.

"Ze kunnen mensen praktische handvatten geven in hun leven. Aan de andere kant is het een typische uiting van het geloof in de maakbaarheid van je eigen geluk. Terwijl je daar vaak veel minder grip op hebt dan je zelf denkt", stelt ze.