Wie gaat Noord-Holland vertegenwoordigen op het Regio Songfestival? Stem nu!

Ivo Cottaar is binnen NH verantwoordelijk voor het Regio Songfestival. Hij is blij met het brede scala aan muziek: "In het begin vond ik het nog wel even spannend, er kwamen niet zoveel inzendingen binnen en de kwaliteit was niet altijd even hoog. Later veranderde dat: het ene na het andere talent meldde zich aan. En het is allemaal erg divers. Echt heel goed."

De inzendingen moesten wel aan bepaalde eisen voldoen, zo laat Cottaar weten. De nummers mogen niet al eerder uitgebracht zijn en de tekst moet in het Nederlands of regiolect zijn. Uit alle inzendingen heeft de redactie gezamenlijk acht kanshebbers geselecteerd.