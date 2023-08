Wie bedreigde, mishandelde en beroofde 73-jarige Limmense in haar eigen huis?

Het is rond half drie 's nachts als de dame in aan woning aan de Hogeweg wakker schrikt van rinkelend glas, zo stelt de politie. Het is in de straat tussen de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en Het Achterkant.

Als de bewoonster beneden komt, ziet ze dat twee overvallers een ruit hebben ingegooid en haar huis zijn binnengedrongen. De 73-jarige wordt dan bedreigd en mishandeld door het tweetal, blijkt uit het eerste onderzoek. Hierbij raakt de dame gewond aan haar hoofd.

Mogelijk gewonde dader

Eén van de overvallers loopt vermoedelijk een verwonding aan zijn hand. De twee dieven gaan er daarna snel met een (onbekende) buit van door - hoe en waar naar toe is onbekend.

De vrouw is door de ambulancebroeders opgevangen en verzorgd, maar van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het onderzoek van de politie is in volle gang.

De politie is op zoek naar twee mannen, beiden tussen de 20 en 25 jaar oud en rond de 1.80 meter lang. De ene verdachte is licht getint en droeg bij de overval lichte kleding met een capuchon. De andere verdachte heeft een getinte huidskleur en droeg donkere kleding, ook met een capuchon. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.