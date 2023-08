Suppers vissen na Lichtjesavond 58 kilo zwerfafval uit Alkmaarse grachten

"Samen is er maar liefst 16,7 kilo PMD, 16,4 kilo glas en 70,7 kilo rest opgehaald", licht Nanda van den Ham van El Kombi Sup toe tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Dat laatste is inclusief de fiets en de stoel. Alles bij elkaar 103,8 kilo!"

De organisatie van Lichtjesavond probeert de hoeveelheid zwerfvuil te beperken door papieren afvalzakjes uit te delen. Ook houdt El Kombi de grachten schoon door regelmatig een zogenoemde 'Sup it up' ronde te doen. In het bijzonder na evenementen zoals Koningsdag en Alkmaar Ontzet.

"Dat doen we met veel liefde en een berg energie", reageert Nanda. "Echt, de helden die meehielpen waren weer goud. Natuurlijk gaan we volgend jaar met alle liefde weer."

Schone stad, toekomstmuziek?

Toch wil ze inwoners en bezoekers van Alkmaar oproepen de stad met elkaar schoon te houden. "Hoe fantastisch zou het zijn als echt alles in je eigen of gekregen tasje weer mee naar huis gaat zodat wij met lege bakken thuiskomen", vervolgt de vrouw achter El Kombi Sup. "Toekomstmuziek, past mooi bij Lichtjesavond toch?"