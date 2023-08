Geen nachtelijke 'stemmen tellen' meer tijdens verkiezingen in Hoorn

"Na de vorige verkiezingen zijn wij direct aan de slag gegaan met de verbeterpunten die hieruit zijn gekomen", schrijft het college van Hoorn in een brief, nadat de politiek in Hoorn er kritische vragen over had gesteld. "Wij gingen ervan uit dat de volgende verkiezingen in juni 2024 zouden zijn. We gaan het plan nu versneld doorvoeren, zodat we de verkiezingen in november voor de bewoners van Hoorn op een goede manier kunnen organiseren."

Volgens de gemeente was de vorige verkiezing exceptioneel, omdat er twee keer gestemd kon worden en de stembiljetten te groot waren. Dit zorgde ervoor dat de doorstroming niet overal vlekkeloos verliep en het tellen van de stemmen veel tijd in beslag nam.

Een duidelijke eindtijd

In tegenstelling tot de vorige verkiezingen worden de stemmen nu niet meer tot diep in de nacht geteld bij de stembureaus in Hoorn. Om middernacht wordt het tellen van de stemmen gestaakt. "Tellers hoeven maximaal drie uur te tellen op de avond van de verkiezingen."

De vergoeding die de vrijwilligers en medewerkers ontvangen blijft wel gewoon hetzelfde. "We hebben onderzoek gedaan naar de vergoedingen van andere gemeenten. Hieruit blijkt dat we een gemiddelde vergoeding geven." Door een duidelijke eindtijd mee te geven, verwacht de gemeente dat vrijwilligers precies weten wat ze kunnen verwachten.

Doorstroming bij stembureaus beter

Om de doorstroming in november te verbeteren, gaat Hoorn dubbele stembureaus inrichten op de grote locaties. Ook worden bewoners opgeroepen zich beter te verdelen onder de stembureaus. "Zodat er circa 1.500 tot 1.800 inwoners per locatie komen stemmen", schrijft het college.

Daarnaast gaat de gemeente het exact tellen van de stemmen centraal uitvoeren. "Pas een dag na de verkiezingen worden de stemmen geteld op kandidaatsniveau op een centrale locatie. Daarna bepalen we de definitieve uitslag. Dit is efficiënter en minder belastend voor medewerkers en vrijwilligers."