Dodelijke overval Sjaak Groot op straat Berkhout nagespeeld door verdachte

In Berkhout wordt op dit moment een deel van de dodelijke overval op Sjaak Groot nagespeeld. Op verzoek van een van de verdachten is de straat waar de doodgeschoten, geliefde man woonde een paar uur afgezet voor de reconstructie, de vluchttijd en route. Dut M. uit Alkmaar mag ervoor uit zijn cel.

"Wat is hier aan de hand?", vraagt een fietsende Berkhouter van iets verderop in het dorp. Bewoners aan het bewuste Oosteinde hebben een brief gehad van de 'onderzoeksrechter'. U wordt verzocht niet op straat aanwezig te zijn, staat erin. Het is bijna tweeënhalf jaar geleden, juni 2021, dat de 72-jarige Sjaak een groep inbrekers in zijn huis betrapt. Hij wordt neergeschoten en overlijdt, met zijn telefoon nog in zijn hand. De overval blijkt er zeer vermoedelijk één in een reeks. Nog zes overvallen worden gelinkt aan een groep ogenschijnlijk genadeloze en gewelddadige mannen die in wisselende samenstellingen vele slachtoffers maakten. Na maanden van onderzoek zitten ze inmiddels allemaal in voorarrest. Maar Alkmaarder Dut M. verlaat vanavond heel even het huis van bewaring en is in West-Friesland. Na het verzoek van zijn advocaten heeft de rechtbank Noord-Holland beslist dat er een reconstructie wordt gedaan.

Acht verdachten, voornamelijk uit West-Friesland, zouden in wisselende samenstellingen overvallen hebben gepleegd in De Goorn, Nieuwe Niedorp, Dreumel (Gelderland), Avenhorn, Heerhugowaard, Berkhout en Noord-Scharwoude. Één verdachte is kort na de overval op Sjaak overleden.

Het gaat nu in de straat en rondom het oude huis van Sjaak Groot niet om het naspelen van het daadwerkelijke schieten, maar met name om het standpunt van verdachte M. dat hij vóór de overvallers het huis binnen gingen al weg is gevlucht. Omdat zijn handlangers 'teveel lawaai maakten'. Het Openbaar Ministerie stelt dat, op basis van onderzoek en kijkend naar beelden van hem op de vlucht, dit tijdtechnisch niet kan. Het wordt dus nu, onder leiding van de politie, nagespeeld. 'Ik blijf binnen' Het Oosteinde is urenlang afgesloten, bewoners mogen hun auto's niet parkeren en er staan units. De advocaten van Dut M. komen even voor negenen in een auto aan. Ze willen niet reageren. "Ik weet niet hoe streng ze zijn, maar ik ga de deur maar niet uit vanavond", zegt een buurman binnen het afgesloten deel telefonisch tegen NH. Met hekken met zwarte doeken is nu ook Sjaaks huis voorbij de afzetting niet meer zichtbaar. Tekst gaat verder onder de video.

De mede-Berkhouter heeft de afgelopen 2,5 jaar in de media gelezen wat er mogelijk met zijn oude kennis is gebeurd en sprak daarover al eerder met NH. "Het is triest allemaal. Ik denk nog vaak aan hem, als ik met mijn hond loop, wil hij altijd die kant op." Hij is benieuwd naar de uitkomst van de reconstructie. "Ik hoop dat ze de echte dader hebben en die ervoor gestraft wordt." Bankje voor Sjaak Rond kwart over negen komt er een geblindeerde auto door de hekken. Of daar de verdachte in zit, zullen we nooit weten. De agenten bij de afzetting houden hun lippen stijf op elkaar. Rond 21.30 uur is er een rood lampje van een drone boven het huis te zien.

Af en toe staat er een nieuwsgierige dorpsgenoot de straat in te turen. Twee jongens van tien en elf jaar denken ongeveer wel te weten wat er aan de hand is. Maar een man met zijn dochter niet. "Echt? Wat heftig allemaal. Ik weet nog wel toen het net was gebeurd. Wat een politie toen hier." De twee worden nog dagelijks symbolisch herinnerd aan Sjaak. "Zijn bankje, dat eerst bij hem in de tuin stond, staat nu voor ons huis, in het park. Er zit een bordje op." Tot in ieder geval middernacht is het Oosteinde dicht.