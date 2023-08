Basketbal was Dominique's redding: film gaat donderdag in Haarlem in première

Hoe sport ontspoorde jongeren weer op het rechte pad kan krijgen, is te zien in de korte film Eight. Daarin staat de Haarlemse basketballer Dominique Schemmekes centraal. Donderdag is de film gratis te zien in de open lucht in Haarlem.

Elke zomer organiseert de Schuur meerdere filmvoorstellingen in de buitenlucht. Die voorstellingen zijn vaak in openluchttheater Caprera in Bloemendaal, maar komende donderdag is er een bijzondere vertoning in Haarlem-Schalkwijk.

Triple Threat

Daar gaat namelijk de korte film Eight in première. Regisseur Remy Cats vertelt met de film het verhaal van Dominique Schemmekes. Hij is een van de oprichters van basketbalclub Triple Threat in Schalkwijk. Schemmekes groeide op in de wijk en had een lastige jeugd, om het zachtjes uit te drukken. Basketbal bleek zijn redding.

Training Day

De hoofdfilm van de avond is door Dominique geselecteerd. Het is de misdaadklassieker Training Day uit 2001 met Denzel Washington en Ethan Hawke in de hoofdrollen. Een film over een agent die aan een nieuwe baan begint bij de narcoticabrigade, waar niet alles volgens het boekje blijkt te gaan.

De filmvoorstelling is bij de Spaarnehal aan het Fie Carelsenplein in Haarlem. De toegang is gratis en de voorsteling begint om 20.45 uur, maar daarvoor wordt er al gebasketbald door jongeren uit de buurt! Regisseur Cats en Dominique Schemmekes zijn donderdag ook aanwezig bij de première van Eight. Na de voorstelling spreken ze met jongeren over de film.