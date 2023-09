Einde van de zomervakantie is hét moment voor goede voornemens

We kunnen er niet meer omheen: het einde van de zomervakantie nadert en dat betekent dat we alle oude routines vanaf maandag weer oppakken. Of toch niet? Uit Belgisch onderzoek blijkt namelijk dat de zomerperiode veel gunstiger is voor goede voornemens dan de winter. Niet gek, zegt gelukspsycholoog Josje Smeets: "Je hebt meer rust, je maakt door het zonlicht het gelukshormoon serotonine aan er zijn minder prikkels."

Sjef Kenniphaas

Meer bewegen, vaker de natuur in of het zoeken naar een nieuwe baan: deze periode is het beste moment voor goede voornemens, blijkt uit Belgisch onderzoek. Dit komt omdat de hersengebieden die je aandacht en focus regelen, actiever zijn in de zomer. Gelukspsycholoog Josje Smeets beaamt dat op vakantie alles rooskleuriger is. Dat gevoel willen mensen behouden, waardoor ze nieuwe voornemens hebben om meer te sporten of nieuw werk te zoeken." Realistisch blijven Ook Olivier Kemme uit Amsterdam kwam met goede voornemens terug van zijn vakantie. In Frankrijk baalde hij toch wel van zichzelf, legt hij uit: "Toen ik op het strand lag, was ik het zat. Weer een jaar niet getraind in de sportschool, en weer ontevreden met mijn niet-fitte lichaam. Elk jaar denk ik weer: volgend jaar lig ik topfit op het strand. Maar nu gaat de knop echt om. Het abonnement is gekocht en ik ben al begonnen met trainen." Het maken van goede voornemens ontstaat door het hebben van meer tijd, het evalueren en het opmaken van de balans, legt Smeets uit. "Door het zonlicht maak je het gelukshormoon serotonine aan. Hierdoor ben je kalmer en tevreden, wat helpt bij het visualiseren van je droomleven."

NH Media / Chantal Bos

"Als je te hoge verwachtingen stelt kun je juist in een dipje raken als het allemaal niet lukt of niet snel genoeg gaat" Josje Smeets, gelukspsycholoog

Maar, zegt Smeets, je hebt altijd twee soorten type mensen: "De een wil het roer na de vakantie helemaal omgooien en de ander, de realisten, zullen eerder denken: ik moet weer terug naar hetzelfde werk en heb totaal geen zin. De gulden middenweg is dan ook belangrijk, legt Smeets uit: "Je moet wel realistisch zijn. Als je te hoge verwachtingen stelt, kun je juist in een dipje raken als het allemaal niet lukt of niet snel genoeg gaat." Blijf je realistisch, dan kan het alleen maar meevallen. "Begin klein en zoek vacatures of plan dingen in waar je naar uit kunt kijken, en dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten", aldus Smeets.



Als je eenmaal goede voornemens hebt, is het belangrijk om ze op 'dagniveau' in te delen, legt Smeets uit: "Je brein gaat aan bij 'dagdoelen', en niet bij het denken 'over drie maanden wil ik tien kilo kwijt'. Wat kun je vandaag doen om je doel te bereiken? Op die manier kun je het langer volhouden."



Bij het terugkeren op werk of school is het belangrijk om te focussen op kleine dingen zodat je brein gelukshormonen aan maakt. "En om het vakantiegevoel vol te houden, kun je op een terras koffie drinken of in het weekend naar het bos om rusthormonen aan te maken. Na een tijdje merk je dat je wat positiever bent."

Tips van gelukspyscholoog Josje Smeets: Houd je goede voornemens realistisch en heb niet te hoge verwachtingen van jezelf

Deel je goede voornemens in op 'dagniveau': Wat kun je vandaag doen om je doel te bereiken?

Drink koffie op het terras of ga naar het bos om het vakantiegevoel te houden

Denk aan kleine positieve dingen zoals een mooi uitzicht vanuit je raam of een leuk gesprek

Het duurt 66 dagen totdat je weer een nieuwe routine hebt: dus wees geduldig

"Tegen elke negatieve ervaring moeten drie positieve ervaringen staan" Josje Smeets, gelukspsycholoog