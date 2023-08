Huizen zet externe kracht op straat na klachten over grensoverschrijdend gedrag

De gemeente Huizen heeft een externe medewerker op straat gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat maakt de gemeente bekend. De medewerker had namens een regionaal actief re-integratiebureau contact met 'kwetsbare mensen' en zou zich daarbij 'onprofessioneel' hebben gedragen.

Huizen kreeg afgelopen februari signalen over het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van de externe medewerker. Daarop werd een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar de klachten.

Dat bureau heeft de klachten nagebeld en gesproken met alle cliënten uit de gemeente Huizen. Daarnaast werd er ook gesproken met voormalig cliënten.

Geen bewijs

Na het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat er inderdaad sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de medewerker. Sterker nog: de benaderde cliënten hebben het bureau laten weten dat ze het contact met de bewuste medewerker niet als onplezierig hebben ervaren.

Daar komt bij dat in aanvullend onderzoek ook geen nieuwe signalen van grensoverschrijdend gedrag boven water zijn gekomen.

Wel onwenselijk

Wel heeft het bureau vastgesteld dat in de omgangsvormen van de medewerker 'de grens tussen privé en zakelijk vervaagde'. "Dat is niet per definitie grensoverschrijdend, maar vinden wij wel onwenselijk", aldus de gemeente.

De opdracht voor de medewerker is ingetrokken. Naast de Huizer cliënten had de medewerker ook een cliënt uit Gooise Meren onder zijn hoede.