Geniet vandaag nog even van de zon, want de rest van de week wordt regenachtig

Niets is zo wisselvallig als het weer, en dat blijkt ook deze week. Wie nog wat zonnestralen wil meepakken, moet vandaag zijn slag slaan. De rest van de week belooft het namelijk af te koelen en te gaan regenen.

Zomerse temperaturen van boven de 25 graden laten wel nog even op zich wachten, maar klaar met de zomer is het zeker nog niet. "Het komt nog voor dat je tussen 15 en 20 september temperaturen tot 28 graden hebt."

Donderdag en vrijdag zal de regen wat afnemen, maar het zonnetje zal niet zo doorbreken zoals vandaag. Dus wil je nog even genieten van de zon, pak dan vandaag je kans.

Morgen wordt het wel wat minder. Een lagedrukgebied tussen Schotland en IJsland trekt richting de Noordzee, en zorgt ervoor dat wij ons moeten klaarmaken voor flink wat buien morgen. Die buien zullen in de nacht al beginnen en aanhouden in de ochtend en de middag. Ook zal de temperatuur wat zakken naar 18 graden.

Ondanks dat er een enkel buitje kan vallen, ziet het weer er goed uit voor vandaag. En als er een buitje valt, dan zal dat zeer lokaal zijn en niet overheersen. "Wat vandaag overheerst is droog weer en geregeld zon", vertelt onze weerman Jan Visser op NH Radio. "Met een temperatuur van rond de 20 graden en een zwakke wind."

