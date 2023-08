Ajax wil Jan van Halst tijdelijk in directie

Ajax is met Jan van Halst in gesprek om tijdelijk toe te treden tot de directie. De club uit Amsterdam heeft na het vertrek van Edwin van der Sar aan het einde van het vorige seizoen geen algemeen directeur.

Ajax wil eigenlijk Alex Kroes als algemeen directeur en directievoorzitter, maar Kroes werkt nog bij AZ en heeft daar een non-concurrentiebeding. Hij praat nog met de Alkmaarse club over eventuele opheffing van dat non-concurrentiebeding, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dat lukt.

Totdat dat gelukt is, wil Ajax Jan van Halst tijdelijk in het directieteam laten plaatsnemen. De voormalige profvoetballer is sinds 26 mei 2023 al lid van de Raad van Comissarissen bij Ajax. Hij zal aftreden als commissaris als hij de tijdelijke functie als directeur krijgt.