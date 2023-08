Fietser overleden na ongeluk Wervershoof, politie tast nog altijd in duister over oorzaak

De fietser die op de Zeeweg in Wervershoof ernstig gewond raakte omdat hij door een auto zou zijn afgesneden, is twee dagen na het ongeluk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 84-jarige man uit Medemblik.

Dat bevestigt de politie aan NH. Het fatale ongeluk gebeurde op 14 augustus rond 13.00 uur op de Zeeweg in Wervershoof. Hij kwam daar door nog onbekende oorzaak hard ten val en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Volgens het slachtoffer zou hij zijn afgesneden en is een auto doorgereden.

De politie tast nog altijd in het duister over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Eerder liet de politie al aan NH weten dat er geen sporen van een auto waren aangetroffen.

Doorrijder nog altijd spoorloos

Ook van een doorrijder ontbreekt nog ieder spoor. "We weten nog steeds niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren", aldus een woordvoerder van de politie. De politie neemt de zaak dan ook hoog op en vraagt hulp aan getuigen.

"We gaan verder met het onderzoek en zullen camerabeelden uitlezen. We roepen iedereen die het ongeluk heeft gezien nogmaals op zich te melden als getuige bij de politie. Ook voor de nabestaanden is het belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd."