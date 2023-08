Oudere vrouw 's nachts overvallen in haar woning in Limmen

Een oudere vrouw is vannacht in haar eigen woning overvallen. De vrouw raakte hierbij lichtgewond en van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.

De overval gebeurde vannacht rond half drie in een woning aan de Hogeweg in Limmen. De oudere vrouw raakte hierbij lichtgewond, aldus de politie. Er werd een ambulance opgeroepen, maar de dame hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De weg is vannacht afgezet en de politie heeft de buurt uitgekamd met een politiehond, maar van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.