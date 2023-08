Terugkijken: NH Sport van maandag 26 juni

De eerste NH Sport van dit nieuwe seizoen is een feit. Met daarin veel handbal. Zo zie je de samenvattingen van de duels om de Supercup. De mannen van Volendam nemen het op tegen het Limburgse Lions. En bij de vrouwen hoopt VOC uit Amsterdam-Noord op de eerste prijs van het seizoen ten koste van Venlo.

Verder een nieuwe aflevering van Brood en Spelen. In deze rubriek dompelt verslaggever Thomas Brood zich dit keer onder in het honkbal. Coach van Amsterdam Pirates Mervin Gario spaart hem niet en confronteert hem op harde wijze met zijn matige skills.

Telstar

Ook gaan we op bezoek bij Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid is matig begonnen aan het nieuwe seizoen. Dat weet ook Mitch Apau. De routinier uit Amsterdam is onlangs verkozen tot aanvoerder van de Witte Leeuwen.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.