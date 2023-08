Hellingbaan op CS maakt plaats voor lift: "Te weinig nagedacht over toegankelijkheid"

Hij betreurt het dat ProRail dit als oplossing heeft bedacht. De spoorbeheerder beroept zich erop dat de huidige hellingbaan te steil is volgens de normen. De hellingsgraad mag 4 procent zijn maar is op het station 10 procent.

"Ik heb er moeite mee dat we - met de hoeveelheid liften die tegenwoordig kapot zijn - ons afhankelijk gaan maken van een mechanische oplossing. Terwijl er nu een helling ligt die voor een groot deel van de mensen goed toegankelijk is", stelt Eric Groot Kormelink van Cliëntenbelang Amsterdam en tevens zelf rolstoelgebruiker.

"Een slechte helling is beter dan geen helling als er een lift stuk is"

"Dus hebben we gekozen voor een grote lift, een roltrap en een trap", verklaart Jeroen Wienen, woordvoerder van ProRail. "Het zorgt voor het meeste comfort voor reizigers en hierdoor hebben we straks ook een lift naar perron 1 vanuit de tunnel, die er nu nog niet is. Dus het is ook een stap vooruit qua toegankelijkheid."

En dat de helling in de huidige vorm steil is, ziet ook Groot Kormelink. "Als je bijvoorbeeld slecht ter been bent is het een forse helling. Maar een slechte helling is nog altijd beter dan geen helling als er een lift stuk is."

Defecte liften

En die liften zijn wel vaker stuk. In mei dit jaar deed AT5 een steekproef waaruit bleek dat er elf liften op stations defect waren. Eén op Sloterdijk zelfs al een jaar. Maar, volgens Wienen is er geen reden om te denken dat het ook bij deze lift zo zal zijn.

"We zien gelukkig dat liften het steeds vaker weer doen. We hebben inderdaad problemen gehad met de reparaties van liften in tijd van corona en we zien dat het steeds beter gaat. Ter vergelijking: op dit moment is er in Amsterdam één kapotte lift. En zeker bij nieuwe liften zien we dat het vaak goed gaat."

Voor Groot Kormelink zou een dubbele oplossing de uitkomst zijn: én een lift én een helling, maar dat gaat niet gebeuren. "Ik denk dat er aan het begin van het traject nog te weinig wordt nagedacht over toegankelijkheid. Men probeert het wel, maar vergeet vaak de juiste personen te vragen op het juiste moment wat iets voor hen betekent. Ik denk dat als we dat eerder zouden doen, dat je andere keuzes maakt en andere ontwerpen. Ik hoop dat dat echt gaat veranderen.

Eind september gaan de werkzaamheden van start. De helling wordt eind dit jaar weggehaald.