Weer ruit ingegooid in buurt waar tientallen pridevlaggen hangen: "Word er opstandig van"

In de Oostzanerwerf in Noord is vannacht opnieuw een ruit van een woning ingegooid. In de buurt werden de afgelopen week ruim dertig pridevlaggen opgehangen nadat er bij een andere woning zo'n vlag werd vernield en een ruit werd ingegooid.

De politie, die de zaak in onderzoek heeft, kan op dit moment nog niet zeggen of er bij een woning waar vannacht een ruit werd ingegooid een vlag hing. Volgens bewoners die AT5 sprak, deed de bewoner van de bewuste woning wel mee aan de solidariteitsactie.

Dat er voor de tweede keer in korte tijd een steen door een ruit is gegooid, roept uiteenlopende reacties op. "Dat vind ik heftig om te horen", aldus een buurtbewoner. "Dat laat maar weer zien hoe belangrijk het is om toch te laten zien dat je er als homogemeenschap en mensen die dat steunen bent."

Iets verderop in de straat reageert een andere buurtbewoner weinig verrast op het tweede incident. "Dat was inderdaad te verwachten. Dat risico durven we te nemen, maar er is nu ook het geluid om de vlag 's nachts binnen te halen. Dat vind ik ook wel weer een ingewikkelde, want dan zwicht je toch ook voor de vandalen."