Actievoerders ketenen zich aan elkaar vast voor drie toegangspoorten van Tata Steel

Extinction Rebllion en Kappen met Kolen hebben het afgelopen jaar vaker gedemonstreerd bij Tata's hoofdingang bij het Dudokhuis en bij de ingang Rooswijk, maar dan konden werknemers er gewoon via de andere poorten in en uit. De actievoerders eisen dat Tata Steel de kooksfabrieken, een vervuilend onderdeel, sluiten.

"We hadden nu genoeg mensen, zeker vijftig", zegt actievoerder Jelle Hermsen. "Daarom dachten we: we kunnen nu alledrie de poorten bezetten. We hebben een soort keten met zogenaamde lock-ons gemaakt. Zo maken we echt duidelijk: hier staan we voor ons doel, en als je ons wil weghalen, moet je stevig materieel gebruiken.''

De actiegroepen blokkeren voor het eerst drie verschillende toegangswegen, bij het Dudokhuis, Rooswijk en De Caegpoort. En dat op een tijdstip dat de diensten van Tata-werknemers eindigen.

