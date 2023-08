Slachtoffers botsing auto en scooter in Amstelveen 'moesten lang op ambulance wachten'

Slachtoffers van een ongeluk aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen moesten vanmiddag lang wachten op medische hulp. De twee opzittenden van een scooter die door een auto werd geschept, belandden in het gras en werden geholpen door omstanders.

Een woordvoerder van de politie wil dit niet bevestigen. NH heeft geprobeerd met de ambulancedienst in contact te komen, maar die zijn pas morgen weer bereikbaar.

Een verslaggever ter plaatse hoorde van agenten dat er niet direct een ambulance beschikbaar was. Daardoor duurde het volgens hem uiteindelijk langer dan een halfuur (maximale aanrijdtijd) voordat er drie ambulances op de plek van het ongeluk verschenen.

Scooter geschept door auto aan Bovenkerkerweg in Amstelveen Davey Baas

Omstanders probeerden de twee opzittenden van de scooter zo goed mogelijk te helpen zolang medische hulp er nog niet was. De slachtoffers lagen een paar meter van elkaar in het gras vlak naast de Bovenkerkerweg. Beiden slachtoffers zijn uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De betrokken automobilist is ongedeerd gebleven. Op foto's is wel te zien dat de bumper van de auto er helemaal af ligt. Deze heeft door een uitwijkmanoevre ook een verkeersbord geraakt.