Maatregelen én het weer helpen een handje: geen meldingen grensoverschrijdend gedrag

In tegenstelling tot vorig jaar zijn het afgelopen weekeinde bij de Formule 1 geen meldingen binnengekomen van vrouwen die zijn lastiggevallen. Svenja Tillemans van Formule 1 Vrouwen denkt dat dat te danken is aan de maatregelen van de Dutch Grand Prix in combinatie met het slechte weer.

"Tot op dit moment (maandagmiddag red.) heb ik nog steeds geen melding binnen. Een superpositieve ontwikkeling", zegt Svenja Tillemans, oprichter van de fanclub voor vrouwelijke raceliefhebbers.

Seksistische opmerkingen

Vorig jaar kreeg ze tientallen meldingen binnen van vrouwen die seksistische opmerkingen naar hun hoofd kregen geslingerd, waren betast of zonder aanleiding bier over zich heen hadden gekregen. Svenja Tillemans denkt dat de Dutch Grand Prix, organisator van de F1-race in Zandvoort, er goed aan heeft gedaan de vrouwonvriendelijkheden serieus te nemen.

Noodnummer

Tillemans somt op: "Ten eerste heeft de Dutch GP een noodnummer geopend voor vrouwen die zich onveilig voelden. Daar konden ze direct in gesprek met een crewlid en zonodig met mensen van de GGD. Ook is vrijwilligers via een instructiefilm geleerd grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Bovendien hebben de media er veel aandacht aan besteed."

Slecht weer

De organisatie van de Grand Prix heeft bij het oplossen van het probleem hulp gekregen uit onverwachte hoek: het weer. Tillemans. ''Er was de afgelopen dagen in Zandvoort geen vrouw in een rokje of een kort truitje te zien. Dat heeft geholpen. Heel fijn. Nu maar hopen dat de trend zich voortzet, ook als het mooi weer is....''