Eigenaar restaurant 'mama' aangehouden: zaak voorlopig dicht

Restaurant "mama" in Wormerveer zal voorlopig de deuren niet meer openen. Het pand moest eerder al twee weken sluiten, maar door het negeren van dit bevel moet het restaurant nu voor onbepaalde tijd dichtblijven. De eigenaar is aangehouden.

Vorig jaar werd tijdens een controle geconstateerd dat er vier gokautomaten aanwezig waren, terwijl er maar twee vergund zijn. De eigenaar kreeg van de gemeente Zaanstad de tijd om de twee overige automaten te verwijderen, maar deed dit niet.

Sluiting negeren

Op dat moment is er ook geconstateerd dat het horecabedrijf geopend was voor publiek er geen leidinggevende aanwezig was. Dit is verboden. De tent moest daarom vanaf 18 augustus twee weken lang 'verzegeld blijven'. Ook waren de sloten veranderd.



Op 22 augustus kreeg de gemeente een melding dat het horecabedrijf toch geopend zou zijn voor publiek. De toezichthouder zag dat de verzegeling was doorbroken en de sloten weer vervangen waren. Het riedeltje begon weer opnieuw met een nieuwe verzegeling en verandering van de sloten.

Eigenaar gearresteerd

Op diezelfde dag kreeg de gemeente opnieuw te horen dat het bedrijf weer geopend was en er mensen in het restaurant aanwezig waren. De toezichthouden zag dat de verzegeling weer verbroken was, waarna er door de gemeente aangifte is gedaan. De eigenaar is opgepakt en de zaak is sindsdien voor onbepaalde tijd gesloten.