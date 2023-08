Groot succes: Formule 1 camping brengt duizenden euro's binnen voor voetbalclub Terrasvogels

"Het feest is voorbij" zucht een mevrouw met een Formule 1 hoedje op. Ze verlaat als een van de laatsten de Formule 1 camping die dit weekend was ingericht op de voetbalvelden in Santpoort-Zuid. Iedereen lijkt enthousiast over het concept. De verwachting is dan ook dat er volgend jaar weer een Formule 1 camping komt. Het precieze bedrag van de opbrengst is nog niet bekend, maar dat de clubkas goed is gespekt, dat is zeker.