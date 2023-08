Mama en Moeps, vriendinnen voedden samen kind op

Soms kom je iemand tegen in je leven met wie je niet uitgepraat raakt, bijna in je broek plast van het lachen, en bij wie al je geheimen veilig zijn. Een vriendschap voor het leven. In de eerste aflevering van het nieuwe televisieprogramma Besties zie je Ada de Herder en Sonja Wassenaar uit Heemstede. Zij delen niet alleen een vriendschap, maar ook een zoon.

De vrouwen kwamen op een feestje naast elkaar te zitten en de klik was er meteen. Ada: "De eerste keer keer dat ik Sonja zag, vertelde ik al dat ik met IVF bezig was, terwijl ik daar nog nooit met iemand over had gesproken, zelfs niet met mijn familie".

Een paar jaar later kreeg Sonja zoon Tim, en na haar scheiding boden Ada en haar man Johan aan om een dag op Tim te passen. Dat groeide uit naar drie dagen. "Ada en Johan waren ook gewoon zijn ouders. Ik ben mama voor Tim, Ada is moeps en Johan was paps, maar hij is helaas overleden", vertelt Sonja.