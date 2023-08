Nog steeds geen vitrine voor Barry, toch is hij straks eindelijk te bekijken in Den Oever

Komende vrijdag is het lange wachten eindelijk voorbij: na ruim een jaar is boegbeeld Barry voor het publiek te bewonderen. Tijdens de Flora en Visserijdagen mag iedereen een kijkje komen nemen bij het eeuwenoude boegbeeld. Alleen wel in een tijdelijke vitrine, want de zoektocht naar een geschikt nieuw thuis voor Barry bleek een stuk moeilijker dan gedacht.

De schippers van de WR22 geven het boegbeeld al gauw de naam Barry en inmiddels weet heel Nederland wel van deze bijzondere vondst af. Bartels onderzocht maandenlang het bijzondere beeld en kan er inmiddels meer over vertellen: "Het is zo'n vierhonderd jaar oud en stamt uit dezelfde tijd als het Palmhoutwrak , rond 1650. Het was een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip, een beetje bedoeld om de vijand angst aan te jagen, vandaar die priemende ogen. Die kijken dwars door je heen."

Het is 1 augustus 2022 als een houten beeld op de Waddenzee wordt opgevist door visser Victor Ayal van de WR22. Later blijkt dat Ayal een eeuwenoud boegbeeld opgevist heeft, wat enorm bijzonder is. "Het is een topstuk, echt een juweel", noemde archeoloog Michiel Bartels het destijds.

De vrijwilligers van stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen, die in hun clubgebouw de havenboet Barry zullen tentoonstellen, zijn al maanden bezig met de zoektocht naar een geschikte vitrine. De mannen van de stichting hebben al meerdere bedrijven benaderd, want een vitrine waar temperatuur én luchtvochtigheid geregeld kan worden bestaat tot op heden nog niet.

Deze week komt Barry na iets meer dan een jaar weer terug in de haven van Den Oever. Maar om de kwaliteit van het eeuwenoude beeld zo goed te laten, is het belangrijk dat Barry in een ruimte komt te staan waar het altijd tussen de 8 en 25 graden is en de luchtvochtigheid 50 procent is. "Als hij in een goede vitrine staat dan gaat hij wel een jaar of tien mee, en anders heel kort", legt Tjeerdo Wieberdink, vrijwilliger bij de nautische stichting, uit. Even een geschikte vitrine vinden zou je denken, maar dat valt vies tegen.

"We hebben gekeken bij banketbakkers die hebben vitrines waar gebak in wordt gedaan"

Met hulp van vrijwilliger Kees Hos, die al jaren de renovaties van de oude schepen in Den Oever voor zijn rekening neemt, wordt de oude zonnebrillenvitrine omgetoverd tot tijdelijk onderkomen voor Barry. "We koelen de vitrine met petflessen die uit de diepvries komen en we elke dag moeten vervangen", vertelt Hos.

In de tussentijd wordt een noodvitrine gebouwd voor Barry, want het staat al een tijd vast dat het beeld tijdens de Flora en Visserijdagen onthuld gaat worden. Gelukkig heeft vrijwilliger Gerrit Kater nog een oude vitrine in de schuur staan. "Oorspronkelijk was het een zonnebrillenvitrine", zegt Kater met een lach.

Daar blijft het niet bij. De vrijwilligers bedenken de meest creatieve ideeën voor een vitrine voor Barry. Zo gaan de heren zelfs langs bij een autobedrijf om te kijken of een airco van een auto ingebouwd kan worden in een vitrine. Maar zonder succes. Ook het Scheepvaartmuseum en Kaap Skil werden nog om hulp gevraagd, maar ook zij konden geen oplossing bedenken.

"We hebben gekeken bij banketbakkers die hebben vitrines waar gebak in wordt gedaan, maar die koelen alleen maar en het liefst dan onder de 5 graden, maar bij ons moet het minimaal 8 graden zijn. We hebben ook met een wijnleverancier contact gehad, maar die wijnkasten hebben dan alleen een raampje aan de voorkant, terwijl wij aan minimaal drie kanten naar binnen willen kijken", vertelt Wieberdink.

"Het grote probleem is dat vochtgereguleerde vitrines er wel zijn, maar temperatuurgecontroleerde vitrines niet. Zo'n beeld staat vaak in een museum en dan is het museum al temperatuurgecontroleerd, maar wij willen hier gewoon met de deur open kunnen werken", vertelt Wieberdink.

Hoewel de prijs voor een op maat gemaakte vitrine voor Barry een stuk hoger is dan op voorhand geschat, kunnen de vrijwilligers rekenen op de steun van de gemeente Hollands Kroon. "Als gemeente vinden we het belangrijk dat er een plek voor komt en hij niet ergens verdwijnt in een depot, maar dat iedereen hem kan zien", vertelt Astrid Zwaag, adviseur erfgoed van de gemeente.

Niet ideaal dus, maar de zoektocht naar een definitieve vitrine gaat al die tijd onverminderd door. "We hebben een paar bedrijven benaderd in Denemarken, Duitsland en België", vertelt Wieberdink. De vrijwilligers hebben hun hoop inmiddels gevestigd op het bedrijf in Duitsland.

"Iedereen is met Barry bezig. De herkenning is verschrikkelijk groot"

Het geld dat de gemeente beschikbaar gaat stellen voor de vitrine komt dankzij een samenwerking tussen de gemeente en Delta Netwerk. "Zij leggen kabels en leidingen in onze gemeente en in ruil daarvoor vragen we een stukje social investment, zodat zij investeren in onze gemeente. Dit is daar een heel mooi project voor. Vanuit de financiële middelen die Delta Network daarvoor beschikbaar heeft gesteld, gaan we dit financieel ondersteunen zodat alle inwoners en natuurlijk ook toeristen het beeld kunnen komen bekijken", legt Zwaag uit.

Voor nu is iedereen blij met de noodvitrine en de komst van Barry. "Iedereen is met Barry bezig. De herkenning is verschrikkelijk groot", vertelt Tjeerdo.

Komende vrijdag tijdens de Flora en Visserijdagen en met Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september zijn de deuren van de havenboet geopend om Barry met eigen ogen te bewonderen.