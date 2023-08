Zandvoort kijkt massaal uit naar verdwenen Frankie: "Mijn zoon is erg verdrietig"

Heel Zandvoort was euforisch toen Max afgelopen zondag als eerste over de finish kwam. Maar voor de 13-jarige Jonne viel er weinig te juichen. Zijn maatje, valkparkiet Frankie, is namelijk spoorloos.

Nienke, de moeder van Jonne, doet haar verhaal over hun zo geliefde valkparkiet Frankie. "Frankie zat nooit in een kooi. Ze, want het is een vrouwtje, fladderde altijd rond in huis. We deden daarom wel altijd de tussendeur dicht als we de voordeur open deden."

Tussendeur open laten staan

Vorige week maandag ging dat toch even mis aan de Matthijs Molenaarstraat in Zandvoort. "Mijn dochter kwam thuis van vakantie. Ze moest nog even wat pakken en deed de voordeur open, maar ze vergat de tussendeur dicht te doen."

En Frankie rook haar kans. "Ze vloog meteen weg, richting het noorden. Binnen no time was ze al heel hoog. We riepen haar nog na, maar dat had geen zin meer", aldus Nienke. "Sindsdien is mijn zoon een beetje boos op zijn zus."

Gek van noodles

Frankie vloog aan de Matthijs Molenaarstraat in Zandvoort weg. "Het was echt het vogeltje van mijn zoon. Hij was gek op Frankie. Ze was heel lief en tam en mijn zoon kriebelde haar altijd in haar nekje, dat vond ze fijn. Ze at ook altijd met ons mee. Ze was helemaal gek van noodles", lacht Nienke.

