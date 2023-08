Foutje, bedankt: Lantaarnpalen midden op nieuwe stoep, 'Ik kan er zo tegenaan lopen'

Lantaarnpalen midden op een gloednieuw aangelegde stoep in Laren. Hier lijkt iets fout te zijn gegaan. "Dit had voorkomen kunnen worden", vertelt Irmy Vos van het Toegankelijkheidsteam van Laren. Ze is zelf slechtziend en kan zo tegen de palen aanlopen.

Sinds 2018 zet het Toegankelijkheidsteam zich in om het brinkdorp een meer begaanbare en veiligere plek te maken voor bewoners die slecht te ter been, slechtziend of blind zijn. Daarvoor moet nog wel flink aan de weg getimmerd worden. Laren is een oud dorp met veel steegjes en oneven straatjes. Vroeger lag het ook vol met zandweggetjes. "Dit komen we dus vaak tegen."

Voor Irmy zelf zijn de palen ook een risico. Ze is namelijk al veertien jaar slechtziend en kan hier dus letterlijk en figuurlijk tegen dit soort fouten aanlopen. "Wat dacht zo'n stratenmaker bij het aanleggen dan? De palen stonden er al. Waarom bedenk je dit niet van tevoren. Nu moet je eromheen bouwen met een bochtje of de grond openbreken om de paal weg te halen. Het kost alleen maar geld. Dit had voorkomen kunnen worden."

"Wij kregen een melding dat er lantaarnpalen midden op een nieuw aangelegd trottoir staan", vertelt een ontzettend verbaasde Irmy Vos van het Toegankelijkheidsteam Laren. "Mensen in een bijvoorbeeld een rolstoel kunnen nu niet over de stoep."

Irmy is zich ervan bewust dat dit niet in een dag kan gebeuren. Het team zet zich dan ook vooral in op bewustzijn creëren bij de Laarders. "Deze problemen zijn namelijk niet te bevatten als je niets mankeert." Dus proberen ze hun mede-Laarders op een positieve manier te benaderen. "Ik liep net door een straat en toen kreeg en doornen van een rozenstruik in mijn gezicht. De eigenaar had ze niet gesnoeid, waardoor ze over de stoep hingen. Straks bel ik daar even aan."

Daarnaast denkt het team regelmatig mee met de gemeente en spreken ze vier keer per jaar af met de verantwoordelijk wethouders om te praten over wat er goed gaat en wat er beter kan.

Het team ziet haar belang in de toekomst alleen maar groeien. "Nu Laren ontzettend aan het vergrijzen is, is het juist extra belangrijk om alles veilig en toegankelijk te maken. Je wil natuurlijk voorkomen dat mensen vallen", legt Irmy uit. "En je hoort toch regelmatig dat ouderen vallen en daarbij iets breken."

NH heeft vragen gesteld aan de gemeente Laren. Daarop is nog niet gereageerd.