Verdachte (29) dodelijke steekpartij Hoorn naar Pieter Baan Centrum

Dat werd maandagochtend duidelijk in de rechtbank van Alkmaar bij de start van de tweede tussentijdse zitting. Volgens de officier van justitie wordt de 29-jarige R. K. uit Abbekerk verdacht van het doodsteken van de 37-jarige Marvin uit Hoorn, die op 2 januari rond de klok van 14.00 uur dood wordt gevonden in een achtertuin. Ook zou hij in feburari een vrouw met de dood hebben bedreigd.

Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij is afgerond en het einddossier is gereed. Toch zal deze pas in het nieuwe jaar worden behandeld, omdat de man eerst wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. 'Heel erg frustrerend voor de nabestaanden', realiseert de rechter. Maar dat psychische onderzoek duurt nu eenmaal 'een paar maanden', onder meer vanwege de wachtlijsten.

Verdachte ontkent alles

Zelf ontkent R. K. alles en weigert te praten. Er zou een ruzie zijn geweest op een nieuwjaarsfeest, en ook een vechtpartij. Maar hij zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke steekpartij in een woning aan het Boedijnhof. "Uit het onderzoek blijkt dat onduidelijk is wie er gestoken heeft. Niemand die in de woning aanwezig was heeft het gezien", aldus zijn advocaat eerder in de rechtbank.

Op 13 november is er opnieuw een tussentijdse zitting.