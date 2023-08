Record aantal reizigers ging per trein naar Zandvoort: 134.000 in de 'Max-Express'

NS is uiterst tevreden over de dienstregeling van afgelopen weekend tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Één keer heeft een trein onderweg een technisch defect gehad. "Maar dat was binnen drie minuten verholpen. Reizigers hebben het nauwelijks gemerkt", aldus Carola Belderbos, woordvoerder van NS.

Sinds de eerste editie van de Dutch Grand Prix, in 2021, reisden nog nooit zoveel mensen met de trein naar Zandvoort. In totaal zo'n 134.000 racefans. Vooral zaterdag en zondag was het drukker in de treinen vanwege het regenachtige weer.

Tussen Amsterdam CS en Zandvoort reed afgelopen weekend iedere vijf minuten een trein. Zo konden er per uur 10.000 racefans vervoerd worden naar Zandvoort. Eén keer ging dat dus heel even mis. "Maar gelukkig stonden er altijd storingsploegen paraat en kon er ook toen snel gehandeld worden", aldus Belderbos.

Schoonmaken

Met al die duizenden Max-fans in de treinen werden de vloeren natuurlijk wel op den duur wat plakkerig en bleef er een hoop afval achter in de treinstellen. Vanuit NS werd er veel extra personeel ingezet om de treinen zo schoon mogelijk te houden. "Ook personeel van kantoor heeft daarbij geholpen", vertelt Belderbos.

Treinen die leeg terugkeerden vanuit Zandvoort werden direct schoongemaakt door zogenaamde 'care-on-track-teams'. "De rommel werd dan opgeruimd en de tafeltjes alvast schoongemaakt", legt Belderbos uit. "In Amsterdam, op het keerpunt, werden de toiletten vervolgens schoongemaakt."

Gedurende de nacht zijn de sprinters, zogenaamde 'Sprinter Lighttrains', naar verschillende opstelterreinen vervoerd. "Dat zijn een soort van grote parkeerplaatsen voor treinen. Daar werden ze dan nog even één keer helemaal goed schoongemaakt."

Reizigers dankbaar

Belderbos spreekt van een 'goede feestelijke sfeer' in de treinen gedurende alle drie de dagen. "Onze schoonmakers merkten ook dat de reizigers heel dankbaar waren voor het werk wat ze in de treinen deden. Dat heeft ze erg goed gedaan."