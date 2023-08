Dreiging tegen lhbtiq+'ers neemt toe: Liam (19) werd mishandeld op straat

Een gekneusde oogkas, uitgescholden worden en een kapotte regenboogbank: lhbtiq+'ers in Zaanstreek-Waterland voelen zich steeds onveiliger. Zo ook de 19-jarige Liam uit Wormerveer, die onlangs mishandeld is nadat hij met zijn vriend hand in hand liep. "Ik slaap er nog steeds slecht van", vertelt zijn vader. Liam: "Het kon ook anders aflopen."

Hand in hand lopen zorgt regelmatig voor vervelende en agressieve opmerkingen / foto ter illustratie - Pexxels / SHVETS production

Op een bank in Wormerveer zit op het oog een doodnormale tiener. Een rustige jongen met tatoeages en een bril. Liam* is geboren als meisje, maar voelt zich al sinds zijn kinderjaren een jongen. Hij is verliefd en loopt daarom geregeld vol zelfvertrouwen hand in hand met zijn partner over straat. Tot twee weken geleden. "Het enige wat ik nog weet, is dat ik een klap tegen m'n kaak heb gekregen", vertelt Liam nog duidelijk aangeslagen. Hij loopt met zijn vriend over straat op het moment dat drie minderjarige meiden tegen het stel gaan te praten. Eerst normaal, maar al snel beginnen ze volgens de 19-jarige 'met homo en manwijf te schelden'. Zijn vriend loopt weg. Liam blijft staan. Hij loopt meerdere kneuzingen op. In zijn oogkas en nek. In zijn nek heeft hij ook flinke krassen. "Ik heb mij altijd heel fijn gevoeld. Het is een rustig dorpje. Dat dit is gebeurd, heeft grote impact." Liams vader vult aan: "Ik slaap er nog steeds heel slecht van. Gewoon omdat er zoveel woede in mij zit. Waarom was ik er niet? Waarom was ik niet op tijd?". Regenboogbank vernield in Monnickendam Wormerveer staat niet op zichzelf. Ook in Monnickendam neemt het onveilige gevoel volgens dominee Alexander Noordijk en zijn man Kai toe. Afgelopen maanden zijn zowel regenboogvlaggen als -banken in de stad vernield. "Wat is de reden dat je dit doet?", vraagt de dominee zich af over de actie. "Het lijkt zo ongrijpbaar." Tekst gaat door onder 'lees ook'.

De dominee en zijn man zijn zo’n anderhalf jaar geleden in Waterland komen wonen. Ze voelde zich niet veilig meer in Amsterdam. "Ik kan hier geen vlag uithangen", vertelt Kai over zijn huidige woonplaats. "Ik ben bang dat wij hier hetzelfde zullen krijgen."

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland herkent het beeld dat lhbtiq+'ers zich onveiliger voelen. In heel 2022 waren er 16 discriminatiemeldingen. Dit jaar zijn er al 22 meldingen binnen. Dit komt volgens hen onder meer door de vele vernielingen van regenbooguitingen, de soms heftige anti-lhbtiq+ berichten op sociale media. Ook de verschillende mediaberichten vergroten soms het gevoel volgens de organisatie. “Met nog vier maanden te gaan, kunnen we dus nu al spreken over een sterke stijging."

Hoewel Nederland als een 'vrij land' wordt bestempeld, is dat niet wat Liam, Alexander en Kai ervaren. "We zijn echt niet ver met de acceptatie", benadrukt de dominee. Voor de 38-jarige Eric Sin is de tolerantie één van de redenen om juist in Nederland te gaan studeren. Hand in hand lopen De in Hongkong geboren student is zelf gelovig en komt uit een vrij conservatieve familie. "Het was moeilijk om uit de kast te komen", vertelt hij in het Engels. "Ze hebben het wel geaccepteerd, maar ik denk dat ze altijd nog hopen dat ik ga trouwen met een vrouw." Hij voelt zich in Nederland wel veilig, maar merkt wel dat hij op sommige plekken 'voorzichtiger is om zichzelf te uiten'. "Het valt mij op dat minder mensen hun fysieke affectie tonen", zegt hij, doelend op het hand in hand lopen. Eric is geraakt door de vernielde regenboogvlag en -banken. "Ik was in shock en voelde mij minder comfortabel." Hij geeft aan dat het voelt dat een kleine groep iets aan de queer-community wil doen. "Het is eng. Het voelt alsof je terug in de kast moet gaan. Je kan niet volledig jezelf zijn." Het laat volgens Eric zien wat er in Nederland aan de hand is. Tekst gaat door onder de foto.

Eric: "Het valt mij op dat minder mensen hun fysieke affectie tonen" - NH Nieuws / Thyra de Groot