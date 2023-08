Gemeente weigert struikelstenen neer te leggen voor huis in Aerdenhout

Er komen geen struikelstenen voor het huis van de vermoorde Mathilde en Samuel Barends in Aerdenhout. Ongelooflijk, vindt stichting Zikaron. Het is voor de stichting de eerste keer dat een gemeente weigert om de herdenkingsplaatjes neer te leggen.

Stichting Zikaron zet zich in voor het plaatsen van struikelstenen van 64 Joodse Vrijmetselaren, die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog.

Struikelstenen, of Stolpersteine zoals ze eigenlijk heten, zijn vierkante, goudkleurige monumenten die voor de huizen liggen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Op de plaatjes staan de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de slachtoffers. Het is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De herdenkingsplaatjes liggen door heel Europa.

"Ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde", zegt Eddy van Maarsen van de stichting Zikaron, en initiatiefnemer voor het neerleggen van de struikelstenen in het kleine dorpje Aerdenhout. Maarsen wilde twee herdenkingsplaatjes laten plaatsen voor het huis waar ooit de Joodse familie Barends woonde. Maar de gemeente Bloemendaal staat dat niet toe en laat weten het verzoek van stichting Zikaron niet in te willigen.

Het zou gaan om twee struikelstenen, één voor Mathilde Barends en één voor haar man Samuel Barends. Mathilde en Samuel waren Joodse vrijmetselaren en woonde vanaf 1932 op de Distellaan in Aerdenhout. In 1942 verplichtten de nazi's hen om naar Amsterdam te verhuizen. Een jaar later volgde transport naar Sobibor, waar ze op de dag van aankomst allebei vermoord zijn. Het stel had twee dochters, waarvan één de oorlog overleefde.

'Hele slappe houding'

De gemeente Bloemendaal laat weten dat de struikelstenen niet voor de deur van het woonhuis aan de Distellaan komen. Ook het door Maarsen voorgestelde alternatief, om de struikelstenen aan de overkant van de weg neer te leggen, wijst de gemeente af. Maarsen noemt dat besluit 'een hele slappe houding' en 'een gebrek aan historisch besef'. "Je kunt de geschiedenis niet wegdrukken," aldus de initiatiefnemer.

De gemeente Bloemendaal laat weten dat ze morgen met een verklaring komen.