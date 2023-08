Geen bewoners Gooise Meren gedupeerd in fraudezaak sjoemelende Huizer bewindvoerder

Er zijn geen bewoners van Gooise Meren gedupeerd in de grote fraudezaak in Huizen in april van dit jaar, waarbij de directeur van een bewindvoeringskantoor geld van cliënten heeft verduisterd. Dat stellen burgemeester en wethouders van Gooise Meren na raadsvragen van de PvdA over de kwestie.

Adobe Stock

Op 21 maart van dit jaar is aangifte gedaan tegen de oud-directeur van Bewindvoering 't Gooi in Huizen, nadat 'ernstige onregelmatigheden' waren ontdekt. De rechtbank constateerde grove tekortkomingen in het financiële beheer door de betreffende bewindvoerder. Na de ontdekking van de onregelmatigheden heeft de rechtbank de man met onmiddellijke ingang verboden om financiële handelingen te doen namens zijn cliënten. Kosten voor cliënt Nadat de gepleegde fraude was geconstateerd, werd de directeur op non-actief gesteld door de branchevereniging Horus en moesten alle cliënten overgezet worden naar bewindvoeringskantoren in de regio. De gemiddelde overdrachtskosten van zo’n 1.000 euro moesten door cliënten zelf betaald worden. Als dat voor hen financieel niet mogelijk was dan zou dit opgevangen worden via Bijzondere Bijstand van de gemeente. De PvdA fractie in Gooise Meren zei onlangs geschrokken te zijn van de berichtgeving van NH Gooi en heeft naar aanleiding daarvan kritische vragen gesteld aan de gemeenteraad. Zo wilde de fractie weten of de gemeente Gooise Meren in kaart heeft hoeveel inwoners gedupeerd zijn door de betreffende bewindvoering. Geen gedupeerden De gemeente antwoordt dat er op dit moment geen inwoners als cliënten in het bestand voorkomen. Wel zijn er 18 mensen cliënt geweest bij het bewindvoeringsbureau. Zij waren bij de gemeente Gooise Meren bekend, omdat zij in het verleden bijzondere bijstand hebben ontvangen voor de kosten van bewindvoering. Geen van allen ontvangen op dit moment nog voorziening voor bewindvoering.

Bij de gemeente zijn er dan ook nu geen gedupeerden van de fraude bekend. Maar mocht zich onverhoopt toch iemand melden, dan zegt de gemeente 'goed te kijken naar de situatie'. Inwoners met lage inkomens kunnen financiële ondersteuning krijgen als zij te maken hebben met onvoorziene en noodzakelijke kosten door de gedwongen overstap. Elk geval wordt dan individueel bekeken, waarbij rekening gehouden wordt met de financiële situatie en omstandigheden van de persoon. De PvdA wilde ook weten of de gemeente Gooise Meren (belasting-)geld gaat terughalen bij de frauderende directeur. De praktijk is alleen dat Gooise Meren niets kan terugvorderen, omdat er geen contract of anderszins een relatie is met de bewindvoerder. Daarmee is er dan ook geen wetsbepaling om geld terug te vorderen, zo laat de gemeente weten. Zelf aangifte doen Ditzelfde geldt ook voor aangifte; dit kan de gemeente niet doen, omdat zij geen partij is in een kwestie tussen een bewindvoerder en een -mogelijk- benadeelde cliënt. De cliënt heeft een relatie met de bewindvoerder en alleen hij of zij kan aangifte doen wanneer er sprake is van fraude of als de cliënt op een andere manier is benadeeld.