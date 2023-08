Ecomare laat doornhaai na twee jaar verzorgen vrij

Zeehondenopvang Ecomare heeft gisteren een doornhaai uitgezet die ruim twee jaar geleden in een net terecht was gekomen als bijvangst. De opvangtermijn van het dier was verlopen, en dus mag hij weer terug naar zijn natuurlijke omgeving.

Ecomare vangt niet alleen zeezoogdieren op, ook vissen kunnen er worden verzorgd. Zo ook deze doornhaai, een inheemse soort in de Noordzee, die twee jaar geleden als bijvangst in een visnet terechtkwam. Deze mannelijke doornhaai was zo'n 90 centimeter lang.

Na twee jaar verzorging is hij bijgekomen van de verwondingen die hij opliep in het net en mag hij dus weer uitgezet worden.

Giftig en kwetsbaar

De doornhaai heeft op zijn rug stekels zitten die giftig zijn, ook voor mensen. Ze zijn verder te herkennen aan hun stompe snuit, grijs- tot bruinkleurige rug met witte vlekken en een crèmekleurige buik.

De doornhaai is een van de elf haaisoorten die van nature in de Noordzee voorkomen. Ze zijn gevoelig voor overbevissing: het duurt heel lang voor ze geslachtsrijp zijn en de draagtijd is maar liefst twee jaar, waardoor het lang duurt voordat de populatie aantrekt. Daarbij worden ze ook nog eens commercieel verkocht, meldt Ecomare. Ze staan op het menu als rotspaling of zeepaling.