Spectaculaire achtervolging in een boot na vechtpartij Alkmaar

Op afterparty van Lichtjesavond in Alkmaar is zaterdag een vechtpartij uitgebroken. Twee mensen raakten daarbij gewond en de mogelijke daders probeerden met een bootje te ontkomen aan de politie. Met hulp van een omstander weet een agent op het water alsnog een verdachte (44) aan te houden.

Een omstander biedt vervolgens aan om de agenten te helpen. "Een politieman mocht zijn boot lenen en samen met de eigenaar zijn ze achter de vluchtende verdachten aangegaan", aldus een woordvoerder van de politie vandaag. Ondertussen gaan via het vaste land ook politieauto's naar ze op zoek.

Bij die vechtpartij raken een man en vrouw gewond. Als gealarmeerde politie de mogelijke daders aanspreekt, reageren ze niet. Ze zijn dan op een boot gestapt en varen via het water weg in de richting van het Zeglis.

De politie start de spectaculaire achtervolging in een bootje van een omstander. De feestelijke avond aan de Turfmarkt verliep aanvankelijk rustig, tot plots tegen middernacht de vlam in de pan slaat en enkele mensen op de wal met elkaar op de vuist gaan.

Meerdere keren werden de vechtende mensen door anderen uit elkaar gehaald. "Er was geen beveiliging en politie dus het begon daarna nog twee keer opnieuw."

"Het leek alsof het begon uit het niets. Ze waren echt op elkaar aan het inslaan", vertelt een vrouw die getuige was van de knokpartij op de wal in de haven bij de Turfmarkt.

In het 'vluchtbootje' zit nog een andere 44-jarige man. Zijn rol bij de vechtpartij wordt op dit moment onderzocht. De derde inzittende wordt vooralsnog gezien als getuige.

"We snappen dat niemand verwacht zijn boot uit te gaan lenen voor een achtervolging te water"

Een andere aanwezige man zag ook een stoel vliegen. "Die gooiden ze op een stel. Het ontspoorde helemaal. Ze gingen van God los." Een vrouw kreeg een 'volle stoot' in haar gezicht en bleef een tijd op de grond zitten. Sommige omstanders vonden bloeddruppels op hun kleding.

Doordat het heel druk is en de kade smal, ontstond er paniek. "We konden geen kant op, dat maakte het heftig voor iedereen", aldus de vrouwelijke getuige. En na een zag ze de vechtende mannen ineens niet meer. "Toen zeiden we nog wel tegen elkaar: zullen ze op een boot zitten?"

'Fantastische hulp'

De politie vertelt vandaag dankbaar te zijn dat iemand zijn boot wilde uitlenen voor de zoektocht. "Fantastisch dat iemand de politie wilde helpen. We snappen dat mensen daar zijn voor een feestje en niemand verwacht zijn boot uit te gaan lenen voor een achtervolging te water. Zonder die hulp zou de aanhouding veel lastiger zijn."

Een vrouw (28) uit de gemeente Koggenland en een Alkmaarder (32) hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak en het Openbaar Ministerie beslist dan later over de vervolging van de verdachte(n).