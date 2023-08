Van dialoogsessies tot kunstwerk: Jungle in the Museum 

Naar aanleiding van de dialoogsessie die is gehouden tijdens Jungle in the Bieb, hebben Luw Art Tara en Life on Marzj (Maartje Simons) aan een kunstwerk gewerkt die wordt vertoond in het West-Fries Museum in Hoorn. Dit gebeurt tijdens het evenement Jungle in the Museum, mede mogelijk gemaakt door Gezichten van Noord-Holland en Stichting Work Heart Make Art.

Tijdens Jungle in the Bieb hebben inwoners van Alkmaar en Hoorn zich verdiept in maatschappelijke vraagstukken die spelen in de regio.

Fotomoment in Hem

Tijdens het fotomoment in Hem kwamen alle kunstenaars bij elkaar om te praten over hun technieken en het voortgangsproces. Vooral Luw en Maartje hebben het over hun samenwerking. Tekst gaat verder onder de foto.

Van links naar rechts: Life on Marzj, Christian Nana, Luw Art Tara, Maria Del Carmen. Bron: Liza Trap - WEEFF

Een krappe deadline

Luw heeft drie weken gehad om het kunstwerk te schilderen, Maartje heeft twee dagen gehad om het kunstwerk te animeren met Augmented Reality.

Luw vond het een lastig proces. "Het moet binnen een krappe tijd gemaakt worden. Toch heb ik geprobeerd de verhalen, normen en waarden zo goed mogelijk proberen over te brengen."

Maartje heeft dag en nacht doorgewerkt. "Ik ben begonnen met animeren net voor coronatijd, dus ik doe het nog niet zo heel lang. In dit soort projecten verwerk ik storytelling en mijn eigen creativiteit."

Ook in Alkmaar

Ook is er een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Maria Del Carmen. Haar roots liggen in Peru, maar ze woont sinds 2007 in Alkmaar. Haar kunstwerk wordt tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Alkmaar, deze is daarom gebaseerd op een dialoogsessie van Jungle in the Bieb in Alkmaar.

Bekijk hieronder de video van het sfeerverslag van Jungle in the Museum:

Amétépé Nugloze, penningmeester binnen Stichting Work Heart Make Art, vindt het een geslaagd project. "Ik vind dat het goede gevoel is overgebracht. Zo’n geslaagd project geeft ons ook een warm gevoel van binnen."

"Jullie, de deelnemers, hebben dit mogelijk gemaakt voor ons. Jullie zijn de nieuwe Gezichten van Noord-Holland. Door jullie hebben we dit project verder uit kunnen werken," meldt Christian Nana.