Ajax casht opnieuw: Kudus voor 43 miljoen euro naar West Ham United

In zijn periode bij Ajax kroonde hij zich twee keer tot kampioen in 2021 en 2022. Kudus pakte een KNVB-beker in 2021. Bij West Ham United komt hij oud-ploeggenoot Edson Álvarez tegen. Die werd eerder deze zomer voor 38 miljoen euro verkocht.

De club nam de afgelopen maanden ook afscheid van belangrijke spelers als Jurriën Timber en Dusan Tadic. Trainer Maurice Steijn vertelde na de zege op Ludogorets al dat Kudus waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax had gespeeld. De coach hoopt dat er komende week nog meerdere versterkingen naar Amsterdam komen.

Mogelijke vervanger

Ajax is afgelopen week in verband gebracht met Thiago Almada, de Argentijnse smaakmaker van Atlanta United wordt gezien als mogelijke vervanger. Het is zeer de vraag of zijn komst haalbaar is. De Georgiër Georges Mikautadze van FC Metz heeft ook de aandacht van directeur voetbalzaken Sven Mislintat getrokken.

De Amsterdammers betaalden de afgelopen maanden zo'n 80 miljoen euro voor de aanwinsten Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Gastón Ávila.

De transfers van Timber, Álvarez, Kudus, Calvin Bassey en Mohamed Daramy leveren de club ruim 150 miljoen euro op.