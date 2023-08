Grote brand in Haarlemse Febo, flinke rookpluim boven de stad

Bij een filiaal van de Febo aan de Paul Krugerstraat in Haarlem is vanavond brand uitgebroken. De uitslaande brand zorgde voor flink wat rook. De brand is inmiddels onder controle. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond rond kwart voor zeven vanavond in het filiaal van de snackbar in Haarlem. De vlammen sloegen uit het pand en de rookpluim was van ver te zien. De straat en de bovengelegen woning zijn ontruimd. Het was op het moment van de brand erg druk in de straat, vermoedelijk door de Grand Prix in Zandvoort.

Rond kwart over zeven kreeg de brandweer de brand onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er raakte niemand gewond bij de brand.