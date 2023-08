Breakdancetalent battlet erop los tijdens Urban Sports Week: "Olympische Spelen is een droom"

Tientallen kinderen, maar ook volwassen breakdancers komen vandaag naar de Tolhuistuin om mee te doen aan de Nederlandse Breaking League. In verschillende battles wordt de beste danser van de dag gekroond. Balende verliezers, maar vooral heel veel blije gezichten. Want vanaf volgend jaar is breakdance een Olympische sport: "Het is erkenning voor dat we serieus bezig zijn", vertelt bondscoach Paul van Dal.

Volgend jaar zijn de Olympische Zomerspelen in Parijs. Bijzonder is dat breakdance is toegevoegd aan de rij van sporten die daar zal worden uitgevoerd. "Dat is wel echt vet als je je eigen sport daar kunt zien", vertelt Milo. Een andere jonge danser ziet het vooral als iets handigs: "Je kunt veel leren van het kijken naar andere battles."

De breakdancewedstrijd is onderdeel van de urban sports week waarin verschillende urban sporten worden uitgevoerd tot volgende week vrijdag. Vanuit heel het land komen vanochtend kinderen, maar later vandaag meer de ervaren dansers naar Noord. "Ik vind het echt heel leuk om hier naartoe te trainen. Want nu daag je anderen echt uit", vertelt Suus die haar battle op het nippertje verloor.

Cultuur of regels?

Bondscoach Paul van Dal is blij dat er in ieder geval één Nederlander al voor de Olympische Spelen is gekwalificeerd. "Het is fantastisch om te kunnne bewijzendat we bij een van de beste landen van de wereld horen, want zo is dat." Hij ziet het als een erkenning dat zijn sport nu dus ook echt serieus genomen wordt. "Misschien gaan zo nog meer mensen dit doen", hoopt Suus.

Jeroen van der Linden, een van de team NL-dansers, zal zelf niet naar Parijs gaan, maar vindt het wel heel belangrijk dat het wel gebeurt: "Hoe atletisch breakers uberhaupt bezig zijn maakt het hoe dan ook topsport. Dus het is wel echt gaaf dat deze kans er is." Hij is blij dat er naast de Spelen nog meer 'street events' zijn, zo verliest het dansonderdeel niet de 'urban style' waaruit het is ontstaan.